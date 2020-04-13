Українська співачка Ольга Нека випустила новий трек "Lion" до свого дня народження, 11 квітня, який користувачі відразу ж по достоїнству оцінили
Цю пісню написав відомий український сонграйтер DONTSOV. За словами Ольги, Олексій Донцов не перший раз вигадує для неї, і кожен раз потрапляє прямо в яблучко. Так і з цією піснею - вона про чоловіків, і неймовірно збігається з тими представниками сильної статі, які є в реальному житті артистки (щоб прослухати проскрольте вниз).
"Коли ти відчуваєш пісню - ти відчуваєш людину, ось і Льоша мене дуже відчуває. Наша співпраця і дружба почалися саме з цього треку. Коли я побачила текст, зрозуміла, що ця пісня написана для мене і про мене. Чого тільки варта фраза "за гороскопом Лев" - а у мене Леви мої головні чоловіки в цьому житті: чоловік і син. І в сина, незважаючи на те, що йому всього дев'ять років, за плечима вже такий "сердець розбитих музей", - зазначила співачка.
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Користувачі високо оцінили трек, залишивши безліч позитивних відгуків. Ольгу навіть порівняли з такими зірками, як Іриною Аллегровою та Світланою Лободою.
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