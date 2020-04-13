Украинская певица Ольга Нека выпустила новый трек "Lion" к своему дню рождения, 11 апреля, который пользователи сразу же по достоинству оценили

Эту песню написал известный украинский сонграйтер DONTSOV. По словам Ольги, Алексей Донцов не первый раз сочиняет для нее, и каждый раз - попадает прямо в яблочко. Так и с этой песней - она о мужчинах, и невероятно совпадает с теми представителями сильного пола, которые есть в реальной жизни артистки (чтобы прослушать, проскролльте вниз).

"Когда ты чувствуешь песню - ты чувствуешь человека, вот Леша меня очень чувствует. Наше сотрудничество и дружба начались именно с этого трека. Когда я увидела текст, поняла, что эта песня написана для меня и про меня. Чего только стоит фраза "по гороскопу Лев" - а у меня Львы мои главные мужчины в этой жизни: муж и сын. И у сына, несмотря на то, что ему всего девять лет, за плечами уже такой "сердец разбитых музей", - отметила певица.

Пользователи высоко оценили трек, оставив уйму положительных отзывов. Ольгу даже сравнили с такими звездами, как с Ириной Аллегровой и Светланой Лободой.

"песня и нереально красивый голос! Можно слушать до бесконечности"

"Очень красиво поет женщина, утопишься от голоса ух)"

"Прекрасная песня, очень берет за душу!"

"Я приятно удивлена. Вам нужна хорошая раскрутка"

"Сильная женщина и голос мощный, как наша Алегрова"

"Отличная песня, по стилю похожа на Лободу) мне очень нравится!"