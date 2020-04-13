Телеведуча Ольга Фреймут розповіла, як її часто ображають недоброзичливці

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka. Фреймут опублікувала архівний знімок зі зйомок передачі «Ревізор», де вона втомлена з розпатланим волоссям стоїть у підсобці зі стопкою рушників. На фото видно, що Фреймут погано загримували, під очима у неї красуються синці.

«Мені часто натякають, що я дівчина з села - і там мені місце. І що це село ніколи з мене не вийде. Ні при яких обставинах я б не попрощалася зі своєю провінційністю - пишаюся своїм походженням, в ньому моя сила і унікальність», - заявила телеведуча.

Вона зазначила, що домогтися успіху їй вдалося за допомогою хорошої освіти та етикету. Фреймут розповіла, що незабаром запустить марафон, щоб всі бажаючі змогли навчитися хорошим манерам.

Всього за півгодини пост Фреймут зібрав понад 7 тисяч лайків. В коментарях шанувальники підтримують зірку.

«Оля, не реагуйте!!! Ти улюблениця мільйонів!! Приклад для дівчат!!», «У Вас дуже міська сучасна красива зовнішність без єдиного натяку на провінцію», «Шикарна жінка. Мудра», «Люди в селі краще. У них розум відпочиває в дитинстві, і потім вони можуть реалізувати себе на всі 100», «Обожнюю Вас як людину і прекрасну жінку, яка несе людям щастя», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Фреймут у прозорій сукні залізла на чоловіка заради ідеального фото: «Ось це пара!».

Як повідомляла Politeka, велика трагедія спіткала Ольгу Фреймут, замість свята похорон: "Царство небесне".

Також Politeka писала, що Фреймут забула про імідж леді і роздяглася заради пікантних кадрів: «Моя богиня!».