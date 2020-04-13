Телеведуча Ольга Фреймут розповіла, як її часто ображають недоброзичливці
Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka. Фреймут опублікувала архівний знімок зі зйомок передачі «Ревізор», де вона втомлена з розпатланим волоссям стоїть у підсобці зі стопкою рушників. На фото видно, що Фреймут погано загримували, під очима у неї красуються синці.
«Мені часто натякають, що я дівчина з села - і там мені місце. І що це село ніколи з мене не вийде. Ні при яких обставинах я б не попрощалася зі своєю провінційністю - пишаюся своїм походженням, в ньому моя сила і унікальність», - заявила телеведуча.
Вона зазначила, що домогтися успіху їй вдалося за допомогою хорошої освіти та етикету. Фреймут розповіла, що незабаром запустить марафон, щоб всі бажаючі змогли навчитися хорошим манерам.
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Всього за півгодини пост Фреймут зібрав понад 7 тисяч лайків. В коментарях шанувальники підтримують зірку.
«Оля, не реагуйте!!! Ти улюблениця мільйонів!! Приклад для дівчат!!», «У Вас дуже міська сучасна красива зовнішність без єдиного натяку на провінцію», «Шикарна жінка. Мудра», «Люди в селі краще. У них розум відпочиває в дитинстві, і потім вони можуть реалізувати себе на всі 100», «Обожнюю Вас як людину і прекрасну жінку, яка несе людям щастя», - пишуть користувачі мережі.
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