Телеведущая Ольга Фреймут рассказала, как ее часто обижают недоброжелатели

Об этом она рассказала на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka. Фреймут опубликовала архивный снимок со съемок передачи «Ревизор», где она уставшая с растрепанными волосами стоит в подсобке со стопкой полотенец. На фото видно, что Фреймут плохо загримировали, под глазами у нее красуются синяки.

«Мне часто намекают, что я девушка из села - и там мне место. И что это село никогда из меня не выйдет. Ни при каких обстоятельствах я бы не попрощалась со своей провинциальностью - горжусь своим происхождением, в нем моя сила и уникальность», - заявила телеведущая.

Она отметила, что добиться успеха ей удалось при помощи хорошего образования и этикета. Фреймут рассказала, что в скором времени запустит марафон, чтобы все желающие смогли научиться хорошим манерам.

Всего за полчаса пост Фреймут собрал более 7 тысяч лайков. В комментариях поклонники поддерживают звезду.

«Оля, не реагируйте!!! Ты любимица миллионов!! Пример для девушек!!», «У Вас очень городская современная красивая внешность без единого намёка на провинцию», «Шикарная женщина. Мудрая», «Люди в селе лучше. У них разум отдыхает в детстве и потом они могут реализовать себя на все 100», «Обожаю Вас как человека и прекрасную женщину, которая несет людям счастье», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Фреймут в прозрачном платье залезла на мужа ради идеального фото: «Вот это пара!».

Как сообщала Politeka, большая трагедия настигла Ольгу Фреймут, вместо праздника похороны: "Царство небесное".

Также Politeka писала, что Фреймут забыла об имидже леди и разделась ради пикантных кадров: «Моя богиня!».