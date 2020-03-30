Відома українська телеведуча Оля Фреймут показала нове фото в Instagram

На фото Оля позує в жовтій сукні до колін. Волосся в цей раз у Фреймут були зібрані у вузол. Іншого одягу на телеведучої не було видно, вона позувала навпаки скляної вітрини на вулиці. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

підпису говориться, що її вибрали, як одну з 10 красивих жінок. Фанати не змогли обговорити публікацію або поставити їй лайки. Все із-за того,. що кадр опублікований в сторіс Инстаграма, де такої функції немає.

Раніше ми повідомляли, популярна українська телеведуча Оля Фреймут розповіла, як буде переживати карантин через коронавіруса Covid-19.

"У нас немає імунітету не лише на вірус, але і на часи, які ми переживаємо. Життя на паузі. Зараз важливо залишатися спокійним, адже паніка така заразна. Я вибрала для себе «метод лебедя». Цей птах пливе собі спокійно плесами річок і озер, високо тримаючи голову на гордої шиї. Та не кожен замислюється, як йому важко перебирати лапками під водою", - написала Фреймут.

Повідомлялося, що українська телеведуча Ольга Фреймут відправилася на відпочинок в Абу-Дабі (ОАЕ).

На знімках, крім самої Ольги, відображена її донька Злата. Судячи з геолокації фото були зроблені в місцевому луврі.

На одному з кадрів Фреймут позує в брюках, демонструючи довгі стрункі ніжки. Також на Ользі блузка з глибоким декольте. Завершують її образ різні аксесуари і красиві босоніжки. Виглядає теледіва розкішно, а ж погляд не відвести.

Нагадаємо, Фреймут у прозорій сукні залізла на чоловіка заради ідеального фото

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