Популярна українська телеведуча Оля Фреймут повідомила про трагедію
Зірка написала пост з сумною новиною у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net. Як виявилося сьогодні, 12 квітня, помер духовний наставник зірки отець Василь Репіньовський.
"Мої душевні сили і принципи, наповнення і віра - це все від Нього. Перше Причастя Злати (дочки телеведучої, - ред.), Новосілля, великі і дрібні події мого життя - були з благословення от. Василя", - повідомила Фреймут.
Зірка зізналася, що в дитинстві хотіла потрапити в монастир і перед уроками навіть встигала на щоденні літургії. Однак отець Василь запропонував Ользі служити Богові по-іншому:
"Він бачив моє покликання. Завжди підтримував і молився... Він святий, я це знаю, тільки шкодую, що так і не встигла попрощатися. Невимовні співчуття пані Їмості та дітям. Отче, яким тепер цей світ буде без Вас?", - написала Фреймут.
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Майже за годину пост зібрав понад 2000 лайків та багато коментарів.
"😩 прийміть мої співчуття", "Оля, мої співчуття. Я впевнена що він завжди буде у Вашому серці і душі", "Співчуваю. Царство Небесне", "Царство небесне 🙏", "Кажуть, що якщо людина помирає у Велике свято, то вона відразу потрапляє в Рай! Царство Небесне)))", "Мені так боляче, що я завжди відкладала візит до отця Василя ... як часом може бути пізно ((((світла пам'ять отцю Василю, він був дійсно священиком Бога !!!", "Вічна пам'ять 🙏🏼", "Спивчуваю😔", "співчуття рідним ...", "Мені дуже-дуже шкода. З життя пішола світла людина", "Прийміть, будь ласка, щирі співчуття! 💛", - написали користувачі мережі.
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