Популярна українська телеведуча Оля Фреймут вразила формами в пікантному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Сьогодні у нас було тренування з моєї богинею», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Фреймут позує в спортивному топі і спортивних штанях. Саме в цьому вбранні зірка тренувалася, поки в країні оголошено карантин через вірусу з Китаю.

А оскільки кадри були розміщені в Сторіс, шанувальники Фреймут були позбавлені можливості що-небудь сказати.

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На фото Оля позує в жовтій сукні до колін. Волосся в цей раз у Фреймут були зібрані у вузол. Іншого одягу на телеведучої не було видно, вона позувала навпаки скляної вітрини на вулиці.

підпису говориться, що її вибрали, як одну з 10 красивих жінок. Фанати не змогли обговорити публікацію або поставити їй лайки. Все із-за того,. що кадр опублікований в сторіс Инстаграма, де такої функції немає.

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