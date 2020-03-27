Популярна українська телеведуча Оля Фреймут розповіла, як через коронавірус змінилося життя її сім'ї

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Давно я так багато і довго не розмовляла по телефону... Ранковий дзвінок бабусі і діда. Бабуся стурбована долею світу, розповідає, що вперше за все життя не може піти до церкви на Хресний шлях. У бабусі Юлії сьогодні День народження, до речі, - вона за звичкою галицької господині накрила на стіл - але ніхто з нас не зміг приїхати (теж вперше). ...Мама розповідає, що знову принесла суп самотньої старенької сусідки...», - йдеться в повідомленні.

Також Фреймут зізналася, що дзвонила подрузі дитинства.

«я Дзвонила і подруги дитинства, згадували дні в садочку, милі фрагменти біографій, які в моменти карантинної тиші вигулькгули і замилували. Після читання новин серце переповнене любов'ю і тривогою за зовсім чужих людей, які раптом стають рідними. Берегти один одного. Теплі поздоровлення і побажання вашим родинам від моєї родини...», - підкреслила вона.

Уточнимо, що пост Фреймут супроводжувала фотографією, на якому вона зображена разом зі своїм коханим.

«Боже, яка пара», «ідеальна пара», «побільше б таких фото», «на вас так приємно дивитися», - пишуть користувачі.

Нагадаємо, Фреймут забула про білизну і показала свої таємні місця.

А ще Politeka писала, що Ольга Фреймут стратила сором і здивувала екстремальних декольте.

Також Politeka писала, що змарніла Фреймут вразила зовнішнім виглядом на сімейних фото.