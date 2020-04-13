33-річна Наталія Фріске, молодша сестра покійної співачки та актриси Жанни Фріске, збентежила ефектною зовнішністю

Як передає Politeka.net, дівчина опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала за кермом авто. Багато хто говорять, що Наталя як дві краплі води схожа на свою зоряну сестру, яка померла у 2015 році від раку. Судячи з усього, це фото тому підтвердження.

Так, Наталія постала в сіро-зеленій куртці, замотавши шию "леопардовим" шарфом темно-рожевого відтінку. Дівчина зробила селфі, знявши обличчя крупним планом.

"Найкраще, чим ти можеш допомогти світу, — це заспокоїти свій розум", - написала Волочкова в соцмережі.

За лічені години пост зібрав майже 2 000 "лайків". Своєю яскравою зовнішністю, завдяки вдалому макіяжу і ідеальній укладці, вона дійсно нагадала Жанну, що і відзначили користувачі в коментарях.

"Друга Жанна😍"

"Красуня, будь щаслива, дуже сподіваюся, що Платоша буде жити з вами, будьте щасливі, здоров'я вашим батькам)) Жанночка завжди з вами 💙🤗"

"Красуня 😍"

"Просто ульотна🔥"

"Боже, яка гарна))))😍"

"Жанина посмішка"

"Як же тут на Жанну схожа🙈я спочатку подумала, що це вона"

Раніше ми повідомляли, Наталія поділилася кадрами в Instagram, знятими під час відпустки на Шрі-Ланці. Красуня з'явилася на піщаному пляжі в плетеному купальнику: топі з бахромою і трусиках - чорного і солом'яного відтінків. Фріске походжала по пляжу, спокушаючи шикарною фігурою, і ні на секунду не припиняючи посміхатися.

"Копія Жанни. Як же ви схожі💖"; "Я думала це Жанна"; "Ви тут дуже схожа на Жанну🙏😍", - шанувальники її померлої сестри не перестають дивуватися їх схожістю.

Нагадаємо, що сестра Жанни Фріске зважилася на відчайдушний крок, її благають повернутися: «Вас не вистачає...".

Як повідомляла Politeka, сестра Фріске шокувала новою витівкою, фото вражають: «Навіщо копіювати Жанну?».