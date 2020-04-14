Відомий український комік Євген Кошовий, зірка "Квартал 95" розповів про відносини з Володимиром Зеленським

Шоумен Євген Кошовий і друг Володимира Зеленського розповів про розбіжності з президентом в інтерв'ю (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Так, він на прохання журналіста згадав, як вони під час зйомок посварилися.

«Я не можу сказати, що це була сварка, це були творчі розбіжності, це було все на репетиції. Тому що у нас було так. У нас і зараз так. Ми, на репетиції ми сперечаємося. Це творчий процес. Ну, послали один одного в дупу, там, і лаялися», – разотровенничался Кошовий.

Але він додав, що жодного разу не було бійки.

Також Кошовий зізнався, що після того, як Зеленський став президентом, вони стали рідко бачитися.

«Зараз я бачуся з ним дуже рідко. Ми частіше стали просто телефонувати і листуватися. Може, звичайно, ми не одні, хто читає наші СМСки і слухає наші розмови», – каже комік.

Євген Кошовий також проговорився, що Зеленський просто в шоці від своєї посади і зміни діяльності.

«Ну, як, він, природно, в шоці. Він знав, що буде важко. Але коли ти не відчуваєш підтримки, коли поруч з тобою ходять люди, які пропрацювали на минулу владу, які тебе ненавидять і не хочуть тобі допомагати, то, звичайно, це складно», – сказав він.

Нагадаємо, що Євген Кошовий поділився кадрами своїх карантинних буднів. Зокрема, Кошовий показав, як грає з дітьми і займається городом.

Так, на одному з кадрів комік допомагає п'ятирічній доньці Серафимі збирати конструктор "Лего". Втомлений Євгеній сидів у позі "лотоса" і напружено розбирався з маленькими детальками. Примітно, що зірка підписав фото "Я так довго не витримаю".

Нагадаємо, не тільки Кравець і Кошовий, а й інші зірки "Квартал 95" теж виявилися не українцями.

Також Politeka писала, що Кошовий і Кравець з "Квартал 95" виявилися не українцями, спливла правда.

А ще Politeka повідомляла, що Кошовий із «Кварталу 95» блиснув своєю головною гордістю на камеру.