Зірка серіалу «Інтерни» Христина Асмус вирішила незвичайним способом відзначити свій день народження

Святковим фото вона поділилася на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. Христина обрала фото зі своєї останньої зйомки, яку вона проводила під час інтерв'ю. Дівчина вже з новою зачіскою лежить у ванній, сміється і показує непристойний жест в камеру. Ймовірно, таким чином Христина вирішила підвести підсумок року, протягом якого вона неодноразово піддавалася цькуванню в мережі.

«32», - коротко підписала Асмус знімок.

За півгодини пост актриси зібрав понад 27 тисяч лайків. Не витримала і підтримала лайком колегу артистка Анна Семенович. В коментарях зірку хвалили, вітали з днем народження, а також обговорювали її зухвалу витівку.

«З Днем Народження, тебе. Все ще попереду», «Урааа. Класна. Залишайся завжди такою. З днем народження тебе», «Христина це всім))))!!!», «Передаємо вам вітання з Іспанії», «Вже велика дівчинка, можна факи показувати. З днем народження!», «Відразу видно інтелігентну дівчину!», «Христина, такі круті фотки. Просто WOW. Ааагонь. З Днем Народження», «Сміливо, але після тексту.. відпочиває», «Гарік де?», - пишуть користувачі мережі.

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