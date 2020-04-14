Стало відомо, що з нею зараз

З'явилися подробиці стану російської співачки Тетяни Буланової, яку днями терміново госпіталізували в Санкт-Петербурзі

Артистка перервала мовчання і сама звернулася до шанувальників, передає КП.

Тетяна Буланова зізналася, що досі перебуває в клініці, і коли її випишуть, поки не знає. Співачка розповіла, що потрапила в лікарню після планового проходження МРТ, де в неї виявили дещо... Проте, що саме так стривожило лікарів, вона не повідомила.

"А можна я не буду розповідати про свої болячки? Мені не дуже б хотілося", – сказала артистка.

Тетяна Буланова зараз налаштована позитивно.

"Не хвилюйтеся, все в мене нормально. Зараз все добре. Ніякого коронавіруса або інфаркту немає… приводів для занепокоєння немає", – сказала вона, але діагноз все ж не назвала.

На своїй сторінці в Instagram Буланова показу фото з лікарні. На знімку видно, що співачку нагодували макаронами і котлетою, а в якості десерту дали яблуко.

"А в турме щас ууужин! Макакроооны!" – співачка підписала фото фрази з фільму "Джентльмени удачі".

"Спасибі всім, хто небайдужий і переживає за моє здоров'я!!!!!! Вже все добре! Зараз у лікарні, трохи обстежують і підлікують! Бережіть своє здоров'я!!!" – подякувала Тетяна Буланова за підтримку.

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