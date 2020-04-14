Українська співачка Ані Лорак, яка давно живе і працює в РФ, оцінила ситуацю в Україні

За її словами, вона була і буде громадянкою України, а росіяни - це друзі.

"Як можна артистові вказувати, де йому виступати? Чому моїх друзів тепер називають ворогами? У мене в голові це не вкладається. Я ніколи не ділила людей за національною ознакою і ніколи цього робити не буду, для мене немає "своїх" і "чужих" глядачів. Всі люди брати", - запевняє співачка.

Крім того, Лорак підкреслила, що два народи намагаються посварити.

"Росіяни і українці, дружні, братерські народи споконвіку. Зараз нас хтось хоче посварити, але їм це не вдасться. Люди розумніші, ніж здається політикам, вони все одно спілкуються, все одно люблять один одного. Пройде час, і ми знову будемо разом", - заявила співачка.

Також вона вважає, що багато українців віддали б останнім", щоб потрапити на її концерт.

"Ні, це зараз неможливо: країна розірвана на частини, Україна знаходиться в такому емоційному потрясінні від того, що відбувається і такому нестабільному економічному стані, що, мені здається, людям не до концертів. Зараз мої співвітчизники вирішують інші питання - чим нагодувати дітей, як зустріти зиму. І як вижити. Так, я розумію, що багато моїх шанувальників віддали б останнє, щоб купити квиток, але я хочу, щоб вони зробили це? Ні, не хочу ", - пояснила вона.

Раніше ми повідомляли, що Оля Полякова розповіла, як ставиться до українських артистів, які виступають в Росії.

За її словами, до таких людей у неї "двояке ставлення".

"З одного боку, я вважаю, що люди з телевізора, лідери думок, вони впливають на думки людей, соціуму. І, звичайно ж, їх вчинки оцінюються так: якщо вони це роблять, значить – це добре. Ось в цьому випадку їх відповідальність моральну я, напевно, як-то засуджую… Хоча хто я така, щоб когось засуджувати. З іншого боку, у людей є колективи, сім'ї… Розумієте, про що я кажу? Комусь тоді це здавалося єдиним вірним способом", - зазначила зірка.

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