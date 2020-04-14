Російський шоумен і артист Максим Галкін здивував шанувальників несподіваною пародією на покійного сатирика Михайла Задорнова

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Гумор на карантині. Продовжую ностальгічний серіал «Наша естрада про карантин»! Сидячи вдома, уявив, як наші найкращі сатирики могли б жартувати про карантин. 3 серія - якби Михайло Задорнов зараз вийшов у прямий ефір Инстаграма», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що далеко не всі росіяни позитивно оцінили дії чоловіка Алли Пугачової.

«Максим, ви пробачте, але на жаль. Ну як не соромно...», «Ну немає. Не айс», «Як шкода,що Задорнова не вистачає нині», «Дуже вас поважаю, вважаю найталановитішим людиною, але...в цьому випадку нічого спільного з Задорновим і, навіть, трохи минуло...», «Михайло Миколайович було б смішніше. Не в образу Максим. Ідея хороша, класна. Але його гумор не переплюнути. Ех...», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, 43-річний російський гуморист Максим Галкін, чоловік співачки Алли Пугачової, показав, як він з дітьми проводить час на карантині.

Так, в цей раз гуморист вийшов з дітьми на прогулянку в сад біля свого маєтку в селі Грязь в Московській області.

«Помічнички по господарству! Раздуватели листя! Молодці», – каже Максим за кадром, знімаючи на відео в сториз своїх дітей.

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