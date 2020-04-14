Атистці сказали, що вона робить з людей дурнів

Українська співачка Міша Романова, яка входила в групу «ВІА-Гра», одягла шикарне плаття

Артистка затягнула красиве тіло в яскраве вбрання з цікавою деталлю, повідомляє Politeka.net. На знімку красуня позувала разом з дворічним сином Мартіном.

Співачка була в сукні малинового відтінку з глибоким декольте і вирізом в районі стрункої ніжки.

Син української знаменитості позував на руках мами в костюмі супермена. Хлопчик дивився в камеру чистими блакитними очима.

А Миша тим часом широко посміхалася, закинувши волосся за вушко і блиснувши сережкою-кільцем.

"Мій супермен❤️", - підписала яскравий знімок зірка.

За 50 хвилин пост зібрав понад 50 тисяч лайків та багато коментарів.

"Я звичайно не знаю від кого малюк,але блін на Макса він тут сильно схожий😂", "Схожий на тата 😊", "🤦🏻‍♀️ батько не Макс Барських! ВГАМУЙТЕСЯ 😤", "Блін, ну явно ж на Макса схожий 😍😍😍", "Що-то по-моєму на Барських схожий синочок)))", " А ви зустрічаєтеся з Максом Барських?", "На макса схожий 😍", "Найкраще фото🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 схожий на Макса", "Барських 2.0", "Схожий на тата", "Ой, не можу😍😍😍 які гарнюні💞", "Народила від Барських і всіх за дурнів тримаєте", "Герой для своєї матусі❤️", "Красені😍", "Такий дорослий вже 😍🤗👶🏻🧑🏼 На вас схожий☺️ Красиві дуже😻❤️", "Солодкий такий 😍😍😍 дуже милі 🤗😘", "Ну що за солодкий хлопчик 😍🥰", "Красиві! Схожий на тата", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Міша Романова позувала в кофті, яку вирішила відкрити. З-під неї було видне красиве голубе плаття.

Як можна помітити, зірка повністю без білизни, на що звернули увагу її шанувальники.

«Зі святом! З Вербною неділею», - коротко говориться в повідомленні.

Нагадаємо, що экс-ВІА Гра вперше показала маленького сина, якого приховувала більше року: "Схожий на...".

Як повідомляла Politeka, Міша Романова без нижньої білизни побешкетувала в ліжку, виваливши напоказ свою гордість: «Шикарна».

Також Politeka писала, що розпусна Міша Романова без нижньої білизни показала, що у неї під светром: "Як можна бути такою...".