Онука легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко показала в Instagram новий сміливий образ
На фото Євдокименко позує в штанях і толстовці блакитного кольору. Образ Соня доповнила капюшоном, який одягла на голову, майже приховавши при цьому волосся. Онука Ротару зробила селфи в дзеркало, сидячи на дивані. На тлі можна побачити кімнатні квіти, подушку, а також просторе вікно, в яке видно старі будівлі Нью-Йорка, США, де живе молода дівчина. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
"Навіщо ускладнювати речі?
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Не ускладнюй" - написала англійською Соня.
Софія Ротару не змогла пройти повз і поставила лайк на нову фото внучки. Фанати всього поставили майже 5 тисяч лайків і написали декілька коментарів:
"Мудрі слова, Софі, все просто і вірно", "молодець, все правильно кажеш я теж так думаю, розумниця ! красуня !", Теж так вважаю,що найкраще це робити, якщо сильно що хочеш)", "Вау яка гарна", "Такий крутий костюм", "Яка світла кімната".
Раніше ми повідомляли, що юна онука Ротару в блискучому міні вплинула стегнами на камеру.
Дівчина опублікувала в "сториз" в Instagram кадри, на яких покрутилася перед камерою в спокусливому вбранні. По всій видимості, Соні набридло сидіти вдома на карантині, тому вона вирішила прибратися і нагадати армії шанувальників, що життя триває.
Нагадаємо, юна онука Ротару посвітила мереживною білизною під час пристрасних танців
А ще Politeka писала, що юна онука Ротару позбулася білизни і показала себе у всій красі
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