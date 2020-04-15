Молода українська співачка Віра Кекелія, зірка "Жіночого кварталу" здивувала домашнім роликом на останньому місяці вагітності

Як відомо, артистка разом зі своїм чоловіком Романом чекає первістка. Незважаючи на насичені будні, зірка встигає зайнятися творчістю і порадувати шанувальників сімейними роликами. Цього разу артистка представила милий кліп, передає Politeka.net.

Так, на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram вона представила невеликий ролик на пісню «Віддушина», який був повністю знятий у домашній обстановці. Варто також зазначити, що сама Віра вже не раз пояснювала, як проходить її вагітність. Зараз зірка на останньому місяці і відчуває себе дуже добре.

Оскільки останній місяць у неї проходить вдома через карантин, будні Віри стали більш спокійними і розміреними, хоча до цього Віра планувала брати участь у концертах і навіть зніматися в кліпі! Однак, оскільки режим карантину ще не скасовано, Кекелія вирішила зняти «Віддушину» повністю будинку та без яких-небудь зайвих деталей.

«Красуня бомбезний голос💣», «Дуже красиво!!!❤️ І ви красуня!», «Віра, як же чудово ❤️», «🔥🔥Чудова!!!🔥🔥», «Круто! Пісня в серці!», «Дуже тепло 🤍», «Дивовижний голос 🙌🏼💫😍🌸 Пісня супер!», «Талант🔥», «Як красиво !Шикарний голос 💟», - відповіли у свою чергу прихильники.

Раніше ми повідомляли, Віра одружена з 27-річним співаком Романом Дудою. Для них обох майбутній малюк - первісток. Дівчина розповіла, як проходили перші місяці вагітності, поки вона не афішувала важливу новину. Як з'ясувалося, артистка не говорила навіть колегам «Кварталу» – дівчата самі здогадалися, помітивши її збільшився бюст.

«Дівчата помітили, що у мене збільшилася груди, і подумали, що я накачала її силіконом. Я їм кажу: "Та ви що! Як ви могли таке подумати?" І тут все стало ясно. Довелося зізнатися», – розповіла Віра.

Також ми розповідали, Кекелія умилила фанатів затишними фото з чоловіком. Віра з'явилася в чорному напівпрозорому вбранні, а її чоловік у коричневому гольфі і чорних штанях. Вони ніжно торкаються один одного губами і обіймаються. Видно, що кадри зроблені в студії.

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