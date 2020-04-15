Відома співачка Тіна Кароль показала сміливий кадр з останньої фотосесії в домашньому вигляді

цього разу співачці вдалося здивувати ніжним фото, представленим на фан-сторінці у соціальній мережі Instagram. Артистка з'явилася перед об'єктивом в білосніжному халаті і з такого ж кольору рушником на голові, повідомляє Politeka.

При цьому для більшої пікантності артистка спустила з плеча халат, щоб посвітити зоною декольте. На шиї артистки красувався акуратний кулон сріблястого відтінку з безліччю каменів. Примітно також, що особа Тіна приховала за власною рукою, ніби ховаючись від об'єктива камери.

Знімок без натяку на вульгарність і вульгарність - артистка віддає перевагу класичним і скромні образи - не залишив байдужими шанувальників, які написали безліч коментарів.

«З чудовим, новим ранком! Нехай сьогодні воно неодмінно принесе тобі удачу і щастя. Нехай цим вранці твоє життя стане краще ніж вчора!», - пишуть на фан-сторінці співачки.

Ось що відповіли шанувальники: «Доброго ранку сім'я!💖💞💗», «Доброго ранку ♥як приємно отримувати від вас побажання на день 🙏🏻💫», «Доброго ранку😘💋», «Добрий ранок - це коли тобі Тіна снилася 👐», «Тиночке Дан приснився?», «Доброго ранку ❤️, всім гарного дня ❤️», «Класно лялечка супер!!!❤️❤️❤️💥💥💥💥», «Good Morning Sunny!!!!!».

До цього ми писали про те, що Тіна Кароль приміряла на себе стильний лавандовий наряд, склавши конкуренцію Вірі Брежнєвій.

Кращі кадри Тіни з останніх зйомок з'являються на офіційному фан-акаунті Тіни. На цей раз шанувальники представили вбрання зірки, який також одягала і Віра Брежнєва. Фанати запропонували порівняти два способу артисток і вибрати найкращий.

Співачки позували в лавандовом вбранні довжиною в підлогу, повністю розшитому паєтками і прикрашене чорними смугами на зоні декольте і без бретелей. При цьому волосся зірок розпущені, а на обличчях яскравий макіяж.

Нагадаємо, Кароль з'явилася з Брежнєвої в однакових сукнях: відразу видно, хто тут програв.

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