Дочка відомого українського продюсера Олексія Потапенка (Потапа) Наташа Горова показала нове фото в Instagram

На фото дочка Потапа сіла навпочіпки і її знімали в цей момент зі спини. Вона була в шортах, які обтягнули її п'яту точку. Образ доповнила Наташа топом, а також кросівками. Горова позувала на балконі, на тлі можна побачити висотки мегаполісу і дерева. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Останній раз носила шорти напевно в 2017-2018 року. Тоді мої ноги були худенькими, підтягнутими. Після цього даний вид одягу став або пляжним (але обов'язково це повинні були бути широкі шорти) або домашнім", - написала Наташа під фото.

Фанати встигли поставити майже 2 тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"З такою **співай потрібно завжди носити шорти. Гріх ховати таку красу. Ноги те, що потрібно", "Булочки в тебе шикарні", "Красуня", "Форма шорт прекрасна", "Вау, яка красуня".

Раніше ми повідомляли, що прийомна дочка продюсера Потапа Горова Наталія показала розкішну фігуру під час відпочинку на морі.

« Яка вона красуня. #Неймовірна», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що архівний знімок був зроблений під час відпочинку Горовий на море цього літа. Дівчина в одному білизна позує спиною на камеру, демонструючи всім схудлу фігуру.

Нагадаємо, дочка Потапа блиснула схудлою фігурою в занадто тісному костюмі

Також Politeka повідомляла, що юна дочка Потапа влаштувала гарячі танці без білизни прямо перед камерою

А ще Politeka писала, що колишня дружина і дочка Потапа вразили зовнішністю без косметики в звичайному житті



