Зірка студії «Квартал 95» Олена Кравець показала свого чотириногого друга

Під час карантину, коли людям не рекомендується виходити на вулицю без вагомої причини, власники собак як ніколи вдячні своїм улюбленцям за можливість вибратися на свіже повітря. Не стала винятком і популярна українська гумористка.

Як повідомляє Politeka.net, фотографія Кравець з її псом з'явилася на сторінці «Кварталу 95» в Instagram. На фото артистка позує зі своєю собакою породи акіта по кличці Папай. При цьому пес задумливо дивиться вдалину, а його господиня радісно посміхається.

«Настав час, коли ми вдячні нашим хвостатим друзям за прогулянку на свіжому повітрі більше, ніж вони нам», - йдеться у підписі до світлини.

Українці тут же взялися коментувати цей пост.

«Раніше ми їх вигулювали, а тепер вони нас», «Це точно!!! Мій пес тепер вибирає з ким він сьогодні буде йти на вулицю», «То своя собака або позичили», «Дуже живе фото», «Які ви обидва гарні!!!», «Яка мила мордочка у собаки», «Песика, жопуля-красотуля мохнорила», - пишуть люди.

До цього ми писали, що Кравець опублікувала в мережі нове фото, де вона позує біля гімнастичного м'яча. Поруч з нею на мате була фітнес-тренер, яка їй допомагає скинути вагу.

Олена публікації розповіла, що через карантин вона набрала вагу. Зате діти, яких вона взяла і зважила, показали кращий результат, ніж актриса.

Кравець також зазначила, що у неї є тиждень для того, щоб скинути вагу. Адже через сім днів буде закінчено карантин, якщо його не продовжать.

Нагадаємо, у Олени Кравець з "Квартал 95" здають нерви, крик душі: "Взяла дітей і...".

Як повідомляла Politeka, Кравець з «Кварталу 95» зізналася, що набрала вагу: як виглядає зараз зірка, фото "нової Олени".

Також Politeka писала, що дочка Кравець з "Кварталу 95" позбулася матері, відверте зізнання.