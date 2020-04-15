Колишня учасниця групи "ВІА Гра" Альбіна Джанабаєва вийшла на вулицю під час режиму самоізоляції

Зірка постала у незвичному для себе образі, закривши від зайвих поглядів своє обличчя, пише Рoliteka.net. Співачка зробила селфі, стоячи на вулиці в окулярах і капелюшку з леопардовим принтом. Очей зірки не було видно, але зате помітні соковиті губи.

На зірці також були куртка фіолетового відтінку.

"За вікном сьогодні весь спектр..... і сніг, і сонце, піду на розвідку ❄️ 🌈 хто скучив по снігу - дивіться у сториз 👀", - підписала знімок співачка.

За годину пост зібрав понад 1000 лайків та багато коментарів.

"Так, Альбиночко, у нас мінлива погодка аж смішно стає виходячи на вулицю😂☺ годину тому був сніг чи не ураган а зараз вже стихло...", "Ой, круто! Альбиночко красуня! Як я обожнюю Ваші пости! І Вас! 🔥", "У нас сьогодні теж сніг)))😂 😮 ви красуня як завжди❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍", "Шапка🔥))🐅", "А пропуск??? 😅😅😅😅😅є?", "Альбіно, виходите в прямий ефір, можна і з Валерієм💥 це так кумедно і популярне тепер))) з задоволенням послухала б вас)", "Знову сніг? У нас ще дощ або сильний вітер чи спека", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Альбіна Джанабаєва позувала в яскраво-червоному боді, яке підкреслює всі вигини її підтягнутою фігури.

На знімку можна побачити грайливий шматочок оголеного стегна співачки. Образ красуні доповнює яскравий макіяж з акцентом на губи. Джанабаєва на знімку ефектно вигнулась і недбало перекинула волосся на одну сторону.

«Спасибі за всі ваші привітання, за добрі слова, за теплі побажання і за підтримку моєї нової пісні!», - написала зірка у підписі до світлини.

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