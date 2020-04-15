Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева вышла на улицу во время режима самоизоляции

Звезда предстала в необычном для себя образе, закрыв от лишних взглядов свое лицо, пишет Рoliteka.net. Певица сделала селфи, стоя на улице в очках и шляпке с леопардовым принтом. Глаз звезды не было видно, но зато заметны сочные губы.

На звезде также была куртка фиолетового оттенка.

"За окном сегодня весь спектр..... и снег, и солнце, схожу-ка на разведку ❄️ 🌈 кто соскучился по снегу- смотрите в сториз 👀", - подписала снимок певица.

За час пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.

"Да, Альбиначка, у нас переменная погодка аж смешно становится выходя на улицу😂☺ час назад был снег чуть ли не ураган а сейчас уже утихло...", "Ой, круто! Альбиночка красотка! Как я обожаю Ваши посты! И Вас! 🔥", "У нас сегодня тоже снег)))😂 😮 вы красотка как всегда❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍", "Шапка🔥))🐅", "А пропуск??? 😅😅😅😅😅есть?", "Альбина выходите в прямой эфир, можно и с Валерием💥 это так забавно и популярно теперь))) с удовольствием бы вас послушала)", "Опять снег? У нас ещё дождь, либо сильный ветер или жара", - написали пользователи сети.

Напомним, Альбина Джанабаева позировала в ярко-красном боди, которое подчеркивает все изгибы ее подтянутой фигуры.

На снимке также можно увидеть игривый кусочек оголенного бедра певицы. Образ красотки дополняет яркий макияж с акцентом на губы. Джанабаева на снимке эффектно выгнулась и небрежно перебросила волосы на одну сторону.

«Спасибо за все ваши поздравления, за добрые слова, за теплые пожелания и за поддержку моей новой песни!», - написала звезда в подписи к снимку.

Напомним, томная Джанабаева постаралась для Меладзе и устроила пикантную фотосессию в спальне.

Как сообщала Politeka, Джанабаева без белья похвасталась аппетитными булочками, Меладзе в восторге.

Также Politeka писала, что Джанабаева эффектно разделась и заставила всех ахнуть, Меладзе повезло: "Как Джей Ло!".