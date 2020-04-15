Зірка "Жіночого кварталу", співачка Марта Адамчук похвалилася красивою зовнішністю

Артистка позувала біля вікна з незвичною зачіскою, повідомляє Politeka.net. Пишне, хвилясте волосся Марта зачесала вперед.

Зірка дивилася в камеру і посміхнулася. Красу її очей підкреслила чорна підводка.

Марта позувала у сорочці, яку застебнула під горло.

В пості зірка розповіла про благодійний марафон, в якому візьмуть участь багато артистів.

"Марафон має на меті зібрати кошти на допомогу людям, які на сьогоднішній день перебувають у будинках для людей похилого віку", - написала Адамчук.

За п'ять годин пост зібрав понад 700 лайків та багато коментарів.

"Моя красуня кудряха 😍", "Гарнааа", "Марто, яка ти прекрасна!", "Зачіска супер 👍🏼👍🏼👍🏼", "Люблю бардак тільки коли він на голові! 😍 Тобі так пасує!", "Дуже хороша 🤗 жінка і ідея ефіру 💜", " 😍😍😍 шикарна!", "Вау😍", "Образ💥💙💞💖", "Дуже стильна🔥🔥🔥Вогонь!!! 🔥🔥🔥", "Меррі Попінс", "КРУТО! ЧЕКАЄМО!❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Марта Адамчук опублікувала фото, яке розчулило багатьох шанувальників актриси.

Дівчина показала численній публіці свого улюбленого батька, на якого дівчина неймовірно схожа.

"У тата сьогодні день народження. Це він привчив мене до того, що чоловік повинен досконало створювати сюрпризи. Від нього у мене мускулиста верхня частина тіла (тому що нижня явно мамусина☺️)...", - підписала фото зірка.

Раніше повідомлялося, що Марта Адамчук позувала в чорній сукні. Спина у зірки була відкритою і можна помітити, що актриса без білизни. Фотографія вийшла досить цікавою.

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