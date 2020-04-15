Звезда "Женского квартала", певица Марта Адамчук похвасталась красивой внешностью

Артистка позировала у окна с необычной прической, сообщает Politeka.net. Пышные, волнистые волосы Марта зачесала вперед.

Звезда смотрела в камеру и улыбнулась. Красоту ее глаз подчеркнул черная подводка.

Марта позировала в рубашке, которую застегнула под горло.

В посте звезда рассказала о благотворительном марафоне, в котором примут участие много артистов.

"Марафон имеет целью собрать средства в помощь людям, которые на сегодняшний день находятся в домах престарелых", - написала Адамчук.

За пять часов пост собрал более 700 лайков и много комментариев.

"Моя красотка кудряха 😍", "Красивая", "Марта, какая ты прекрасная!", "Прическа супер 👍🏼👍🏼👍🏼", "Люблю бардак только когда он на голове! 😍 Тебе так идёт!", "Очень хорошая 🤗 женщина и идея эфира 💜", " 😍😍😍 шикарна!", "Вау😍", "Образ💥💙💞💖", "Очень стильная🔥🔥🔥Огонь!!! 🔥🔥🔥", "Мэри Поппинс" ", "КРУТО! ЧЕКАЄМО!❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Марта Адамчук опубликовала фото, которое умилило многих поклонников актрисы.

Девушка показала многочисленной публике своего любимого отца, на которого девушка невероятно похожа.

"У папы сегодня день рождения. Это он приучил меня к тому, что мужчина должен в совершенстве создавать сюрпризы. От него у меня мускулистая верхняя часть тела (потому что нижняя явно мамусина☺️)...", - подписала фото звезда.

Ранее сообщалось, что Марта Адамчук позировала в черном платье в пол. Спина у звезды была открытой и можно заметить, что актриса без белья. Фотография получилась довольно интересной.

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