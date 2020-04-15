Влад Яма відзначив ювілей своєї танцювальної школи і поділився з шанувальниками архівними фотографіями

10 років тому знаменитий український хореограф відкрив власну танцювальну школу в Одесі, яка з тих пір допомогла багатьом українцям розвинути свій танцювальний талант. Як повідомляє Politeka.net, з цього приводу артист опублікував у своєму Instagram вітальний пост з архівними знімками.

«10 років, як 10 хвилин!.. Дорога Танцювальна Школа Влада Ями @vladyamads Одеса, вітаю, обіймаю, бажаю!...Як вчора пам'ятаю нашу першу зустріч, перший кастинг викладачів, перше заняття, перший звітний концерт... Скільки перед очима пройшло допитлівих очей, танцювальних рухів, беззубих учнів!...», - написав Яма.

Він подякував усім, хто причетний до цього проекту.

Свій пост він супроводив серією архівних знімків, на яких зображені різні моменти з життя школи. Втім, на першому фото засвітився тільки сам хореограф. Він позує в білій майці і джинсах, пильно дивлячись у камеру. Його формі позаздрить навіть Тарзан. На інших знімках хореограф оточений щасливими учнями своєї школи.

Шанувальники Ями тут же відреагували на його пост.

«Красень», «Mr Proper, дуже схожий», «Супер який ви шикарний», «Вітаю ви схожі на іноземця», «Здалося, що на першому фото містер Пропер», - пишуть люди.

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