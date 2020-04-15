Леся Нікітюк розвалилася на ліжку в міні-шортах і запропонувала зробити це новим челенджем

Популярна українська телеведуча навіть на карантині не сумує і не втрачає почуття гумору. Як повідомляє Politeka.net, Леся поділилася новим забавним знімком на своїй сторінці в Instagram.

На фото знаменитість валяється на великому ліжку обличчям вниз. З одягу на ній білий топ з довгими рукавами, джинсові міні-шортики, які ледве прикривають її сідниці, і білі кросівки з рожевою обробкою. Судячи з фото, Лесю щось сильно втомило або засмутило.

«Як вам такий челлендж?», - поцікавилася ведуча у підписі до фото.

Її шанувальники тут же почали відповідати в коментарях.

«А можна поруч полежати», «Ось це сра…зу я помітив», «це ж леж лежачи - улюблена вправа», «Втомилася, Лесюшка», «найкращий ракурс на карантині..можна уявити, кого завгодно», «Ніжки у тя вогонь», «Гарний персик», - пишуть люди.

До цього ми писали про те, що Нікітюк приєдналася до модного челенджу і показала себе без одягу.

Так, цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram артистка з'явилася в незвичайному вигляді - прикрившись одним лише білосніжною ковдрою і з розпущеним волоссям. При цьому в руках Леся тримала м'якого ведмедика, а сама привітно посміхалася, дивлячись в об'єктив. Масивне ковдру при цьому тримається лише на тоненькому чорному поясі, який зірка причепила собі високо на талію.

Нагадаємо, Никитюк у вбранні нічний жриці і похмурого ніндзя висміяли в мережі: "Сміттєвого пакету не вистачає".

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