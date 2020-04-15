Зірка перевершила сама себе!

Модель Леоніла Гузь, яка є володаркою титулу «Міс Україна-2018», показала ідеальну фігуру в одній білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Архів», - коротко говориться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на знімку Гузь позує в одній футболці, яку вирішила зав'язати, а також нижній білизні. Інтимне місце модель вирішила прикрити рукою. При цьому фанатам вона заявила: «Я можу бути різною» у відповідь на те, що деякі з них не дізналися кумира.

«Ліна, ти тут дуже мила. Не схожа навіть на себе», «вау, яка красуня», «дуже красиво і сексуально», «ого! Насилу впізнав вас! Неймовірний знімок», - пишуть вони.

До цього ми писали, що українська модель Леоніла Гузь, володарка титулу "Міс Україна 2018", поділилася спокусливим фото.

Свіжі знімки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Дівчина влаштувала фотосесію на даху. Видно, що вона вилізла на нежитловий будинок, де на даху розміщені старі іржаві конструкції.

Модель одягла чорне нижню білизну, а зверху накинула плащ. Так як плащ був розкриють, шанувальники змогли розглянути апетитні принади зірки, її ідеальну фігуру і пружне тіло.

Під постом модель попросила своїх прихильників поділитися цікавими фільмами. Всього за півгодини пост зібрав понад 1,1 лайків.

«Обожнюю», «Прекрасна», «Небезпечна», - пишуть шанувальники, не забуваючи при цьому ділитися рекомендаціями.

Нагадаємо, що зухвала Леоніла Гузь засвітила зайве в напівпрозорому вбранні: "На межі...".

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