Дочка хвора на рак актриси Анастасії Заворотнюк Анна звернулася до передплатникам

В новому пості на своїй сторінці в Instagram вона торкнулася непросту тему.

"зараз Ми з вами переживаємо дуже важкий час, деколи навіть підступають хвилини відчаю", – наголосила вона.

У зв'язку з пандемією коронавіруса в світі дочка відомої актриси нагадала передплатникам притчу про перстень Соломона. На прикрасі царя було вигравірувано вислів "Все проходить, пройде і це". "В різні етапи життя він міг прочитати на своєму кільці магічні фрази, які відповідали на запитання, її турбували його", – уточнила Ганна.

Дівчина закликала передплатників проявити максимум терпіння і внутрішньої зібраності". "Такі важкі хвилини особливо об'єднують людей, робить їх добрішими, мудрішими і людяніше. Бажаю вам усім здоров'я, добра і любові", – уклала дочка Анастасії Заворотнюк.

Нагадаємо, Ганна Заворотнюк "пролила світло" щодо своєї "вагітності".

Як відомо, останнім часом у ЗМІ мусируются чутки про те, що Ганна Заворотнюк нібито вагітна. Приводом для появи таких чуток стала заява Ганни Заворотнюк про те, що вона хоче стати мамою. Крім того, на фото вона почала прикривати рукою живіт.

"Ганнуся, у ЗМІ кажуть, що ти вагітна. Це правда?", - запитала одна з прихильниць.

На що Заворотнюк Ганна відповіла наступне: "Ні, не правда, як і всі, що говорять в ЗМІ".

Нагадаємо, що у дочки хворої на рак Заворотнюк урвався терпець, емоційний пост: "Скоро все скінчиться".

Як повідомляла Politeka, Анастасія Заворотнюк померла: дочка актриси перервала мовчанку й відповіла на головне питання.

Також Politeka писала, що дочка Анастасії Заворотнюк вразила визнанням про хворої матері: «Вона була…».