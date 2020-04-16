Російська актриса і відеоблогер, ведуча "Орла і Решки", Настя Івлєєва не соромиться виявляти свою ворожість до співаючої колеги Ольги Бузової
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, яким явно вирішила зачепити Бузову за живе. Справа в тому, що Настя повторила задумку Ольги і поринула у ванну з "Дошираком". Правда, якщо Бузова робила акцент на сексуальність, то Івлєєва вирішила просто познущатися над її безглуздим виглядом і постала в комічному образі: з почорнілими очима від нібито туші та зі здивованим виразом обличчя вона сидить у ванні, повній макаронів.
Чутки про напружені стосунки Івлєєвої та Бузової ходять давно. Прихильники впевнені, що ведучу «Дома-2» турбує популярність конкурентки. Сама ж Івлєєва багато разів висміювала співочу зірку через відсутність у неї голосу.
"у цьому світі я Королева, не подобається-живи в іншому", - підписала кадр Настя.
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А ось і оригінал:
Менш ніж за добу пост лайкнули більше 600 000 людей. Правда, не всі оцінили гумор блогерши - багато хто встав на захист Бузової, накинувшись на Івлєєву, мовляв, навіщо лізти в чуже життя.
"Бузову копіювати не обов'язково ага"
"Стьоб на Бузову?😂"
"Хахахаха натяк на Бузову😂"
"😂 десь плаче Оля після фото , Настя ти топ🔥"
"Бузова відпочиває😂"
"ви з бузовою один за одним ганяєтеся, то з волоссям, то з макарохами)"
"Ну блін навіщо косити під Бузову🙄 Раз вона для тебе якась не така..."
"Ну і нафіга? Чуже життя спокою не дає?"
Раніше ми повідомляли, Івлєєва показала весняні розваги з чоловіком, репером Елджеем. Добре, коли є приватний будинок і можна поніжитися під сонячними променями. Так, на одному з кадрів зірка розсілася в зручній позі у плетеному кріслі-гойдалці у світлих спортивних штанях, рожевому світшоті та кедах.
Нагадаємо, зірка «Орла і Решки» вразила новою зовнішністю, красуню не впізнати
А ще Politeka писала, що скандальна зірка "Орла і Решки" без сорому роздяглася заради пікантних фото
Також Politeka повідомляла, що Ивлеева з «Орла і решки» оголилася заради гарячих фото в новому іміджі