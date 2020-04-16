Молода дружина Євгена Петросяна Тетяна Брухунова накинулася на людей, які влаштовують прямі ефіри в соціальних мережах

Про це вона заявила на своїй особистій сторінці в Instagram, передає Politeka.net. 31-річна помічниця гумориста розкритикувала новий мережевий тренд – прямі ефіри на карантині.

«За останні 2 тижні карантину в insta прийшло дивне явище (як мені здається) у вигляді парних ефірів. Що це за новий вид спілкування? Сидять 2 людини і розмовляють про своє! Я не ханжа і дуже люблю спілкування, але цей діалог в самоізоляції виглядає лякаюче», - заявила Брухунова.

В коментарях підписники стали згадувати зірок, які часто ведуть подібні ефіри. Згадали українську зірку Лесю Нікітюк і телеведучу Анастасію Івлеєву. Брухунова не стрималася і обрушилася з критикою на зірку Instagram.

«Івлеєва - це катастрофа… Розмови її сумбурні, а мова малограмотна», - заявила дружина Петросяна.

У відповідь на коментарі шанувальників Івлеєвої, вона додала: «Про мат я взагалі мовчу. Дівчина з чиїх уст летить нецензурна лайка - на мій погляд монстр, що розкладається».

Зазначимо, що прямі ефіри серед зірок сьогодні дуже популярні. Регулярно влаштовує парні ефіри суперблондинка Ольга Полякова, телеведуча Регіна Тодоренко, співачки Віра Брежнєва, Надя Дорофєєва та Даша Астаф'єва.

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