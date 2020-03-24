У коміка вже є доросла дочка

Євген Петросян і Тетяна Брухунова з таємною місією відправилися в ОАЕ

Про це пише Стархит, посилаючись на свої обізнані джерела.

Як відомо, у грудні 2019 року пара таємно розписалася в одному з московських РАЦСів.

З'ясувалося, що Євген Петросян і Тетяна Брухунова узаконити стосунки вирішили неспроста, оскільки зоряна пара готувалася до одного з найважливіших подій у своєму житті.

Днями пара стала батьками - у них на світ з'явилася дитина. Якщо для Петросяна це вже друга дитина, у гумориста є доросла дочка, то для Брухунової - первісток.

«Подія сталася в одному з провідних медичних центрів Дубая 13 березня. Вони розповіли лише самим близьким, стать дитинки поки приховують, але є інформація, що це хлопчик. Обидва шалено щасливі — пізнають радість батьківства і материнства», - додало джерело з оточення зоряної пари.

Зіркове подружжя вже більше двох тижнів відпочивають в ОАЕ, де, судячи з усього, відзначали день народження Брухунової. 31-річна дружина російського гумориста часто викладала в свій Instagram фото, на яких не приховувала фігуру. Ймовірно, пара вирішила скористатися послугами сурогатної матері, а ця процедура могла обійтися Євгена Петросяна в 5 млн рублів.

Раніше ми розповідали про те, що нещастя обрушилося на Тетяну Брухунову. Зокрема, 31-річна дружина коміка Євгена Петросяна розповіла подробиці перенесеної операції.

Один з уважних фоловерів поцікавився у Тетяни, чи носить вона коли-небудь підбори, на що та зізналася, що їй заборонили медики після операції на венах, яку їй зробили у Медичному центрі А. Н.Бегми.

"А ви ходите на підборах?" - "Після операції на венах немає. Підбори суворо заборонені мінімум на 3 роки... Мені дуже пощастило і операцію провів особисто Андрій Миколайович. З його легкої руки все загоїлось дуже швидко. Але залишилося безліч тонкощів про які потрібно пам'ятати.

Нагадаємо, коханка Петросяна виявилася власницею елітного майна.

Як повідомляла Politeka, фанатів налякало нове фото Петросяна, чия коханка чекає дитину.

Також Politeka розповідала, що у Петросяна знайшовся спадкоємець «на стороні».