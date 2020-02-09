Минуло всього кілька місяців після того, як 74-річний російський гуморист Євген Петросян та його 30-річна помічниця Тетяна Брухунова узаконили свої стосунки, але шанувальники вже чекають не дочекаються поповнення в сім'ї

Як передає Politeka.net, днями Брухунова поділилася у своєму мікроблозі в Instagram кадром, на якому, на думку пильних фоловерів, вона виглядає дуже щасливою - до того ж з дещо загадковою посмішкою. Фанати одразу ж припустили, що вся заковика в її цікавому положенні.

"У вас буде донька👍", - написала одна з користувачок.

"Серйозно? А коли?", - уїдливо відповіла дружина Петросяна.

В листування під цим коментарем підключилися й інші фоловери. За словами одного з них, довгоочікуване поповнення в родині відбудеться влітку, на що Тетяна відповіла: "О, як! Спасибі. Буду хоч знати до чого готуватися. 😂"

Дружина артиста додала, що якщо слідувати прогнозами "інстаграмних експертів", то вона вже третій рік повинна бути вагітною.

Ще одна користувачка "напророкувала" Брухуновій і Петросяну сина:

"а я думаю у вас буде син! Не знаю коли , але саме син :)) і взагалі, ви така щаслива на цьому фото, що волею не волею люди починають думати, що ви в положенні.. просто ваші очі дуже задоволені! Але мені все одно, що у кого, головне - так тримати - завжди з посмішкою і позитивом, як ви вмієте! 😘"

Зазначимо, у Петросяна є дочка - Вікторина, народилася в 1968 році від першої дружини гумориста - молодшої сестри балерини Вікторини Крігер, чиє ім'я громадськості невідомо.

Раніше ми повідомляли, Брухунову нещодавно рознесли в соцмережі за наряд, що виглядав як мішок. Вона постала на фото в джинсах-кюлотах, сорочці в клітинку і замшевих чоботях на плоскій підошві. Фоловери запитали у неї, чому вона не носить підбори. Відповідь Брухунової приголомшила. Виявляється, вона перенесла операцію на венах, і медики заборонили їй "шпильки".

"А ви ходите на підборах?" - "Після операції на венах ні. Підбори суворо заборонені мінімум на 3 роки... Мені дуже пощастило і операцію провів особисто Андрій Миколайович Бегма (засновник Медичного центра А. М. Бегми в Москві, - прим.ред). З його легкої руки все загоїлось дуже швидко. Але залишилося безліч тонкощів про які потрібно пам'ятати".

Нагадаємо, коханка Петросяна виявилася власницею елітного майна.

Як повідомляла Politeka, фанатів налякало нове фото Петросяна, чия коханка чекає дитину.

Також Politeka розповідала, що у Петросяна знайшовся спадкоємець «на стороні».