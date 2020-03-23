У Євгена Петросяна і його молодої дружини Тетяни Брухунової народилася дитина
Малюк став первістком Тетяни, а відомий російський гуморист став батьком вдруге – у Петросяна є доросла дочка. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Брухунової і публікації в росЗМі:
«Подія сталася в одному з провідних медичних центрів Дубая 13 березня. Вони розповіли лише близьким, стать дитинки поки приховують, але є інформація, що це хлопчик. Обидва шалено щасливі — пізнають радість батьківства і материнства», - пише «
Як відомо, подружжя провело два тижні напередодні в ОАЕ. Тетяні Брухуновій 31 рік, а «молодому» таткові 74 роки. Вони розписалися рік тому таємно, церемонія відбулася в одному з Московських рагсів. Швидше за все, пишуть росЗМІ, пара скористалася послугами сурогатного материнства. Це дорого, але Петросян може собі дозволити:
«…За попередніми підрахунками загальна вартість нерухомості, машин та предметів антикваріату Петросяна становить близько 1,5 мільярдів рублів». Як відомо, з колишньою вже також у солідному віці дружиною Оленою Спаненко Петросян розлучився після 32 років шлюбу. Зараз Олена мешкає в розкішних апартаментах, де зберігається чимало цінних речей Петросяна і колишня просто забороняє артистові забрати майно. Розлучалося раніше подружжя зі скандалом, попереду розділ майна.
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Раніше ми повідомляли, шанувальники Петросяна чекають не дочекаються, коли його нова дружина народить йому спадкоємця. Так, багато хто, коментуючи попередні фото Брухунової, акцентують увагу на її "вільному" одязі і дуже щасливому вигляді - мовляв, здається, що вона в положенні.
Так, під одним з фото стався кумедний діалог між Тетяною та користувачкою:
"У вас буде донька👍", - написала жінка.
"Серйозно? А коли?", - уїдливо відповіла дружина Петросяна.
До коментарів підключилися й інші фоловери. За словами одного з них, довгоочікуване поповнення в родині відбудеться влітку, на що Тетяна відповіла: "О, як! Спасибі. Буду хоч знати до чого готуватися. 😂"
Нагадаємо, молода дружина Петросяна приголомшила фотосесією з волохатим звіром: "Страшна боягузка"
Як повідомляла Politeka, фанатів налякало нове фото Петросяна, чия коханка чекає дитину.
Також Politeka розповідала, що у Петросяна знайшовся спадкоємець «на стороні».