У Євгена Петросяна і його молодої дружини Тетяни Брухунової народилася дитина

Малюк став первістком Тетяни, а відомий російський гуморист став батьком вдруге – у Петросяна є доросла дочка. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Брухунової і публікації в росЗМі:

«Подія сталася в одному з провідних медичних центрів Дубая 13 березня. Вони розповіли лише близьким, стать дитинки поки приховують, але є інформація, що це хлопчик. Обидва шалено щасливі — пізнають радість батьківства і материнства», - пише « СтарХіт ».

Як відомо, подружжя провело два тижні напередодні в ОАЕ. Тетяні Брухуновій 31 рік, а «молодому» таткові 74 роки. Вони розписалися рік тому таємно, церемонія відбулася в одному з Московських рагсів. Швидше за все, пишуть росЗМІ, пара скористалася послугами сурогатного материнства. Це дорого, але Петросян може собі дозволити:

«…За попередніми підрахунками загальна вартість нерухомості, машин та предметів антикваріату Петросяна становить близько 1,5 мільярдів рублів». Як відомо, з колишньою вже також у солідному віці дружиною Оленою Спаненко Петросян розлучився після 32 років шлюбу. Зараз Олена мешкає в розкішних апартаментах, де зберігається чимало цінних речей Петросяна і колишня просто забороняє артистові забрати майно. Розлучалося раніше подружжя зі скандалом, попереду розділ майна.

Раніше ми повідомляли, шанувальники Петросяна чекають не дочекаються, коли його нова дружина народить йому спадкоємця. Так, багато хто, коментуючи попередні фото Брухунової, акцентують увагу на її "вільному" одязі і дуже щасливому вигляді - мовляв, здається, що вона в положенні.

Так, під одним з фото стався кумедний діалог між Тетяною та користувачкою:

"У вас буде донька👍", - написала жінка.

"Серйозно? А коли?", - уїдливо відповіла дружина Петросяна.

До коментарів підключилися й інші фоловери. За словами одного з них, довгоочікуване поповнення в родині відбудеться влітку, на що Тетяна відповіла: "О, як! Спасибі. Буду хоч знати до чого готуватися. 😂"

Нагадаємо, молода дружина Петросяна приголомшила фотосесією з волохатим звіром: "Страшна боягузка"

Як повідомляла Politeka, фанатів налякало нове фото Петросяна, чия коханка чекає дитину.

Також Politeka розповідала, що у Петросяна знайшовся спадкоємець «на стороні».