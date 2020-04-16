Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова набросилась на людей, которые устраивают прямые эфиры в социальных сетях

Об этом она заявила на своей личной странице в Инстаграм, передает Politeka.net. 31-летняя помощница юмориста раскритиковала новый сетевой тренд – прямые эфиры на карантине.

«За последние 2 недели карантина в insta пришло странное явление (как мне кажется) в виде парных эфиров. Что это за новый вид общения? Сидят 2 человека и беседуют о своем! Я не ханжа и очень люблю общение, но этот диалог в самоизоляции выглядит пугающе», - заявила Брухунова.

В комментариях подписчики стали вспоминать звезд, которые часто ведут подобные эфиры. Вспомнили украинскую звезду Лесю Никитюк и телеведущую Анастасию Ивлееву. Брухунова не сдержалась и обрушилась с критикой на звезду Инстаграм.

«Ивлеева - это катастрофа… Разговоры ее сумбурны, а речь малограмотная», - заявила жена Петросяна.

В ответ на комментарии поклонников Ивлеевой, она добавила: «Про мат я вообще молчу. Девушка из чьих уст летит нецензурная брань - на мой взгляд разлагающийся монстр».

Отметим, что прямые эфиры среди звезд сегодня очень популярны. Регулярно устраивает парные эфиры суперблондинка Ольга Полякова, телеведущая Регина Тодоренко, певицы Вера Брежнева, Надя Дорофеева и Даша Астафьева.

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