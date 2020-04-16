Зірка "Квартал 95", гумористка і актриса Олена Кравець розкрила подробиці свого спілкування з лідером студії Володимиром Зеленським після того, як він став президентом України

Кравець жартує, що тепер "кварталівці" можуть усе. За її словами, відносини з президентською родиною у неї ніяк не змінилися, тим більше, що перша леді Олена Зеленська доводиться їй кумою. Правда, в той же час зазначає, що спілкуватися стали рідше. Про це Кравець розповіла в програмі "Життя відомих людей".

"Я розумію. Точніше, як, я не розумію і не можу усвідомити весь той обсяг проблем, завдань, викликів, з якими він (Володимир Зеленський, - ред.) стикається щодня, тому намагаюся його не чіпати. Я не розумію, як це. Мені здається, це можна зійти з розуму", - поділилася гумористка.

Окремо Кравець зупинилася на дружині президента. За її словами, подруга дуже гідно тримається.

"Вона дуже гідно, по-жіночому і в той же час неймовірно сильно якось транслює себе і взагалі. Ну, мені подобається, вона не суперечить собі, вона нічого із себе не уявляє, вона така і є... Я їй говорила, що я б не змогла. Вона каже: "Та перестань, ти теж, я на тебе дивлюся, ти ось це, ось це ось, як ти це береш, посміхаєшся". Я кажу: "Це все інше. Ти розумієш, я на сцені України, а ти на світовій арені - це взагалі інші масштаби", - розговорилася Кравець.

Раніше ми повідомляли, Кравець розповіла, чим займається на карантині. Зірка опублікувала в Інстаграм фото, на якому позує біля гімнастичного м'яча. Поруч з нею на знімку її фітнес-тренер.

"Зараз всі говорять, що людство вийде з карантину іншим, оновленим. Це правда. Я, наприклад, уявляю ту частину людства, яка вийде з нього з новою вагою!", - заявила Кравець.

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