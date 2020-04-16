Відома російська телеведуча Ольга Бузова показала новий образ в Instagram

На фото Бузова позує в леопардовому топі, який майже нічого не зміг приховати. Також Ольга показала свою нову зачіску, яку вона зробила. Можна відразу зауважити, що телеведуча вкоротила волосся. Але фанати помітили, що бюст у зірки теж став більше. Деякі припустили, що без пластичного хірурга тут не обійшлося. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Мої добрі, скажіть чесно. Мені йде нова стрижка??? Всім гарного дня. Чекаю вас о 14.00 у себе в ПЕ", - написала Бузова.

Фанати поставили майже 200 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"А груди звідки", "від пластичного хірурга!", "Йде нова груди тобі", "карешка тобі завжди йшла і йтиме", "Вау, яка красуня, нереальна", "Ні, не дуже. Я думаю подовжене каре йшло більше", "Так навіть крутіше, бунтарський образ ніби", "Як обскубленная. Дуже коротко!", "Це кільце повідець нагадує".

Раніше ми повідомляли, що 34-річна російська співачка, блогер і телеведуча проекту "Дом-2" Ольга Бузова запаморочила голову відвертим фото.

Ольга з'явилася в короткому шовковому халаті смарагдового кольору з мереживними вставками на плечах. Незважаючи на те, що Бузова ретельно запахнулась, приховавши від погляду цікавих найсмачніші принади, все ж зуміла звабити тисячі сердець спекотної позою і ваблячими вигинами.

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