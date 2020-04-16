Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка Квартал 95, показала нові фото в Instagram

На фото Нікітіна стояла на руках і витягла ноги до неба. Катерина була в блакитному топі і коротких шортах, а волосся вирішила зібрати в хвіст. Актриса була на галявині, а на тлі можна побачити захід сонця. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Можна розглянути всі форми", "Добра всім і тепла", "Нехай цей карантин не псує вам настрій", "Катя, ти просто клас", "Богиня".

Раніше ми повідомляли, що актриса студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна порадувала шанувальників відразу трьома незвичайними образами.

Поки у всьому світі вирує епідемія, зірки намагаються сидіти по домівках і розважати фанатів на безпечних просторах інтернету. Ось і Катерина Нікітіна приєдналася до популярного нині "#pillowchallenge". Для цього дівчина роздяглася і влаштувала відверту фотосесію в ліжку.

Повідомлялося, що відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95" показала нове фото в Instagram.

На фото Катерина сидить на стільці, якщо не сказати, що лежить і витягла ноги вперед, які широко розсунула. Вона була у картатому костюмі, а образ доповнила кросівками. Швидше за все це був фільтр, так як кадр дуже диспропорційний.

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