Популярна українська виконавиця Тіна Кароль показала фанатам, як проводить час зі своїм коханим чоловіком

Цього разу на фан-сторінці Тіни з'явилася серія кадрів, зроблених під час прямого ефіру артистки разом зі своїм єдиним сином Веніаміном. Співачка влаштувала домашні розваги дитині, показавши, як готується до свята Великодня і здивувавши прикрасами на столі, повідомляє Politeka.

У прямому ефірі шоу "Сніданок з 1+1" артистка з'явилася в дистанційному режимі – зараз мама з сином знаходиться на самоізоляції у своєму заміському будинку. Під час запису Тіна вирішила розповісти, як домогтися святкової домашньої атмосфери.

Тіна показала, як з шкаралупи яйця зробити свічку, красиво сервірувати стіл і прикрасити великодній кошик.

«У прямому ефірі ранкового шоу «Сніданок з 1+1» співачка разом з сином показала майстер-клас, як прикрасити стіл до Великодня, розповіла про сімейні цінності та підготовки до суперфіналу "Голосу країни".

«Потрібно просто любити один одного. Більше любові!», – рада від Тіни під час карантину.

Спеціально Тіна Кароль зробила в своєму будинку справжню телевізійну студію, в якій може в самоізоляції легко виходити в прямий ефір», - сказано на фан-сторінці Кароль. Шанувальники тут же захопилися зіркою і її домашнім виглядом.

Варто відзначити, що до цього працівник одного з українських телеканалів Володимир Завадюк записав відео, в якому розповів про Тіни Кароль і Дані Балане. Як відомо, Кароль та Балан зараз дуже цікаві українцям, оскільки ходять чутки про їх роман. Довгий час обговорювалися залицяння Дана на "Голосі", де він з Тіною був суддею. А пізніше фанати і взагалі почали говорити про їхні стосунки.

Він зазначив, що роман перестають приховувати і розповів історію:

"Ми обговорювали суперфінал з тренерами. І тут Данну хтось подзвонив у двері і Тіна каже: "Дан, хто це? Хто до тебе прийшов?". Після цього Дано каже: "Тіночка, не хвилюйся, все добре, ти у мене тільки одна". І тут звучить голос Олексія, який каже: "Та киньте, адже ви вже в одній квартирі, в одному будинку живете".

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