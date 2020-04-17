34-річна українська співачка Анастасія Кумейко, колишня учасниця гурту "Nikita", яка нині виступає під псевдонімом DJ Nana, поділилася жарким анонсом

Свіжу фото-афішу вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На фото зірка стоїть у складній позі, задерши одну ногу назад. Кумейко одягнена в трусики, які ледве прикривають її апетитну «п'яту точку». Груди артистки затягнуті мікро топом. Якщо придивитися, то її принади дуже добре видно. Особливістю фото став ще й той факт, що співачка на ньому перетворилася на мулатку. Її шкіра стала кольором молочного шоколаду.

«На самій трендовій радіостанції країни NRJ стартує мій авторський проект під назвою «Sunset Rituals». Кожен вечір я буду ділитися з вами своїми секретами - як зробити дозвілля яскравішим і насиченішим!», - розповіла зірка.

За 20 хвилин пост артистки оцінило понад 180 осіб. В коментарях залишають компліменти зірці.

«Ідеальні вигини», «З дитинства люблю шоколад», «Ця агонь», «Шоколадна Настя», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Анастасія поділилася кадрами з виступу. На концерті Кумейко показала клас разом з дівчатами з підтанцьовки. Зірка з'явилася в неймовірно спокусливому образі. На ній чорний комплект білизни зі сріблястими шипами і колготки-сіточка.

Нагадаємо, що екс-Nikita в нижній білизні розставила ноги і влаштувала шоу для дорослих на кухні: "Солодкий персик".

А ще Politeka писала, що Анастасія Кумейко задерла ноги прямо в тракторі заради пікантній фотосесії: "Мрія Лукашенка".

Також Politeka повідомляла, що слідом за Ані Лорак та Поляковою екс-Nikita роздяглася на кухні заради сміливого фото.