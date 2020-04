Знаменита артиска Ані Лорак блиснула фігурою в білосніжній сукні без бретелей під час незвичайного виступу

Сьогодні в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці Кароліна вирішила представити ролик з виступу, яке виробило чимало враження на прихильників. Щоб привітати знамениту співачку Аллу Пугачову, Кароліна вирішила показати кадри з концерту, на якому вона переспівала пісню знаменитої артистки, пише Рoliteka.net.

Так, Лорак опублікувала уривок з концерту, на якому переспівала пісню Пугачової "жінки, яка співає". Незважаючи на те, що сама Кароліна досить часто балує фоловерів фотографіями та відео в своєму мікроблозі, це не заспокоює особливо зухвалих її фоллеверов. Багато користувачів мережі, незважаючи на всі позитивні і, здавалося б, доброзичливі пости, не залишають фото Кароліни без певної частки критики.

Цього разу частина фанатів висловила думку, що Кароліна трохи перестаралася, виконуючи знамениту пісню Алли Борисівни. І не дивлячись на це, більшість фанатів високо оцінили новий пост:

«жінки, яка співає! ❤️ З Днем народження, велика і неперевершена @alla_orfey!», - написала Кароліна.

Ось що відповіли шанувальники:

«Так подобається саме у вашому виконанні👍🌸», «Приголомшливе виконання ,БРАВО!!!🔥🔥🔥💐💐💐і з Днем Народження 🥳 Аллу Борисівну )», «Чудовий виступ!!!))) 🌹🌺🌷🎉🎊🎉», «З днем народження , Алла Борисівна! Кохання і всіх благ ❤️», «Шикарно проспівано👌🏻🙌🏻✨✨✨✨🥰», «Мій Еталон Краси і Голоси!!! Люблю!!! ❤️», «Оригінал краще».

Раніше Ані Лорак представила відеозапис з виконанням пісні під акомпанемент легендарного володаря 16 нагород "Греммі". Зірка засвітила свою фігуру ще до схуднення, а також зачіску, яку багато користувачів дуже любили.

Так, на своїй сторінці в Instagram співачка показала архівний ролик, в якому з'явилася з довгими нарощеним волоссям з высветленными пасмами і косою чубчиком. При цьому зірка позувала у блідо-рожевій сукні зі шлейфом і спущеними бретелями на плечах.

«I Will Always ❤️ You. У наш непростий час особливо розумієш, що ми одне ціле – планета Земля. Адже якщо погано одному з нас, ми відчуваємо біль. У важкі часи є тільки один шлях до порятунку – це Любов.🙏🏻», – написала Кароліна під новим постом.

