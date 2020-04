Знаменитая артиска Ани Лорак сверкнула фигурой в белоснежном платье без бретелей во время необычного выступления

Сегодня в социальной сети Инстаграм на своей странице Каролина решила представить ролик с выступления, которое произвело немало впечатление на поклонников. Чтобы поздравить знаменитую певицу Аллу Пугачеву, Каролина решила показать кадры с концерта, на котором она перепела песню знаменитой артистки, пишет Рoliteka.net.

Так, Лорак опубликовала отрывок с концерта, на котором перепела песню Пугачевой "Той женщине, которая поет". Несмотря на то, что сама Каролина довольно часто балует фолловеров фотографиями и видео в своем микроблоге, это не успокаивает особо дерзких ее фоллеверов. Многие пользователи сети, несмотря на все позитивные и, казалось бы, доброжелательные посты, не оставляют фото Каролины без определенной доли критики.

В этот раз часть фанатов выразила мнение, что Каролина слегка перестаралась, исполняя знаменитую композицию Аллы Борисовны. И не смотря на это, большинство фанатов высоко оценили новый пост:

«Той женщине, которая поёт! ❤️ С Днём рождения, великая и непревзойдённая @alla_orfey!», - написала Каролина.

Вот что ответили поклонники:

«Так нравится именно в вашем исполнении👍🌸», «Потрясающее исполнение ,БРАВО!!!🔥🔥🔥💐💐💐и с Днём Рождения 🥳 Аллу Борисовну )», «Замечательное выступление!!!))) 🌹🌺🌷🎉🎊🎉», «С днём рождения , Алла Борисовна! Любви и всех благ ❤️», «Шикарно спето, обошла легенду👌🏻🙌🏻✨✨✨✨🥰», «Мой Эталон Красоты и Голоса!!! Люблю!!! ❤️», «Оригинал лучше».

Ранее Ани Лорак представила видеозапись с исполнением песни под аккомпанемент легендарного обладателя 16 наград "Грэмми". Звезда засветила свою фигуру еще до похудения, а также прическу, которую многие пользователи очень любили.

Так, на своей странице в Инстаграм певица показала архивный ролик, в котором появилась с длинными нарощенными волосами с высветленными прядями и косой челкой. При этом позировала звезда в бледно-розовом платье со шлейфом и спущенными бретелями на плечах.

«I Will Always ❤️ You. В наше непростое время особенно понимаешь, что мы одно целое – планета Земля. Ведь если плохо одному из нас, мы чувствуем его боль. В трудные времена есть только один путь к спасению – это Любовь.🙏🏻», – написала Каролина под новым постом.

