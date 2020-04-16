Все дуже серйозно

Хвору коронавірусом 70-річну співачку Надію Бабкіну перевели у військовий госпіталь

Варто відзначити, що зазначена лікарня відома чималим списком іменитих пацієнтів, серед яких були Йосип Кобзон, Лідія Федосєєва-Шукшина, Борис Березовський.

Медзаклад зараз перепрофілювали для лікування хворих коронавірусом. Бабкіну поклали в VIP-палату.

Варто відзначити, що стан артистки викликає побоювання у медиків: протягом COVID-19 ускладнюється низкою інших хронічних захворювань — гіпертонією, проблемами з серцем і щитовидною залозою.

«Свідомість у Надії Георгіївни періодично прояснюється, вона реагує на елементарні запитання, виконує команди лікарів, але з персоналом спілкується виключно жестами. Іншої можливості просто немає, тому що з 2 квітня вона на штучній вентиляції легенів — в горло вставлена трубка, і харчування здійснюється через зонд», — повідомило джерело «СтарХиту».

Тяжкість стану співачки медики пояснюють елементарної халатністю.

«Наскільки нам відомо, Надія Георгіївна майже два тижні намагалася займатися вдома самолікуванням. Тому посилила ситуацію — так ні в якому разі робити не можна», — продовжив інсайдер.

У ЗМІ пишуть, що співачку міг заразити Лев Лещенко, який нібито прийшов привітати її з днем народження 19 березня.

Нагадаємо, що Бабкіна углядела на Донбасі третю силу: "Вони стріляють на ураження".

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