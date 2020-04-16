Больную коронавирусом 70-летнюю певицу Надежду Бабкину перевели в военный госпиталь

Стоит отметить, что указанная больница известна немалым списком именитых пациентов, среди которых были Иосиф Кобзон, Лидия Федосеева-Шукшина, Борис Березовский.

Медучреждение сейчас перепрофилировали для лечения больных коронавирусом. Бабкину положили в VIP-палату.

Стоит отметить, что состояние артистки вызывает опасение у медиков: течение COVID-19 осложняется рядом других хронических заболеваний — гипертонией, проблемами с сердцем и щитовидной железой.

«Сознание у Надежды Георгиевны периодически проясняется, она реагирует на элементарные вопросы, выполняет команды врачей, но с персоналом общается исключительно жестами. Другой возможности просто нет, потому что со 2 апреля она на искусственной вентиляции легких — в горло вставлена трубка, и питание осуществляется через зонд», — сообщил источник «СтарХиту».

Тяжесть состояния певицы медики объясняют элементарной халатностью. По его ловам она очень усугубила свое положение тем, что две недели занималась дома самолеченим.

«Так ни в коем случае делать нельзя», — подчеркнул инсайдер.

Ранее мы сообщали, пользователи обвинили в болезни Бабкиной другого артиста - 78-летнего Льва Лещенко, который недавно вернулся из США и успел посетить несколько мероприятий, прежде чем выяснилось, что он заражен китайским вирусом. Появилась информация, что он побывал на юбилее Надежды Георгиевны 19 марта, хотя сам певец опроверг слухи.

Напомним, что Бабкина углядела на Донбассе третью силу: "Они стреляют на поражение".

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