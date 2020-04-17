37-річна російська актриса Світлана Ходченкова, яка знялася в декількох фільмах "Квартал 95", потрясла відвертим знімком
Свіже фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На фото Ходенкова з яскравим макіяжем стоїть на кухні, забруднившись борошном. Актриса одягнена в звичайне плаття, нічого відвертого в кадр не потрапило, але одного погляду на неї достатньо, щоб відчути жар. Форми актриси вражають.
Ходченкова тримає в руках залізну миску і якийсь кухонний інвентар, її обличчя та руки забруднені в борошні, вона пристрасно дивиться в кадр. Волосся зірки накручене і розпущене, що надає її образу ще більшої привабливості.
«Книги подивилася, фільми почитала. Якщо так піде і далі, навчуся і млинці варити», - жартівливо підписала Ходченкова своє фото.
Шанувальники не змогли залишити коментарі під фото, так як фото було опубліковано в сторіз.
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Раніше ми писали, що Світлана Ходченкова поділилася фото, на якому вона одягнена в червоний в'язаний боді і білі кеди. Красуня позувала в кріслі, при цьому розставила ноги настільки широко, що можна в будь-яку секунду перетнути межу пристойності. Худі колінки зірки відразу ж впадають в очі - шанувальники переживають, що вона сильно змінилася на карантині.
Нагадаємо, що Світлана Ходченкова без штанів показала своє жіноче зачарування: «Ох і гарна».
А ще Politeka писала, що Світлана Ходченкова посвітила принадами перед пекучим брюнетом: «Мужик, відійди від неї».
Також Politeka повідомляла, що Ходченкова вбила наповал новим шикарним образом: "Просто вау!".