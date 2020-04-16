Онука легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко влаштувала гаряче тренування перед вікнами

Цього разу молода зірка вирішила показати, як проводить час на домашньому тренуванні в стильному спортивному костюмі. Таким чином дівчина розкрила секрет своєї стрункої і привабливої фігури. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Соня з'явилася в акуратному костюмі чорного кольору, що складається з лосин з високою посадкою і коротенького топа, що відкриває огляд на її плоский живіт. Зірка представила кілька вправ з упором на ноги і мило позував на камеру в кінці, як би танцюючи перед об'єктивом.

Зазначимо, зараз онука легендарної артистки поступила в школу дизайну в Нью-Йорку, а до цього вона закінчила два класи старшої школи в Лондоні. У вільний від навчання час зйомок дівчина любить приділяти прогулянок. Шанувальники ж часто цікавляться, чи схвалює зоряна бабуся захоплення Соні.

Також Соня показала, як позує в одній піжамі, можна помітити, що білизни під нею немає. Волосся Євдокименко залишила розпущеним, а в руках тримала книгу. На тлі можна побачити диван, на якому онука Ротару сиділа, а також подушку і торшер.

"Домашня ізоляція дає нам можливість подумати, творити і практикувати. Які маленькі зміни ви внесли в свій розпорядок дня?", - написала Соня під фото.

Фанати, включаючи Софію Ротару, поставили більше тисячі лайків, а також написали кілька коментарів:

"Я змогла більше часу приділяти школам, навчанні) І трохи попрацювати творчо, для фана) Раніше катастрофічно ні на що не вистачало часу", "У нас в університеті дистанційне навчання по відео зв'язку, все як завжди за розкладом, тільки в онлайн форматі, хоча б це тримає в тонусі і не дає сумувати ))".

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