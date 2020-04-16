Знаменита українська співачка Віра Брежнєва розповіла про те, як жила до настання карантину
В цей раз співачка показала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, як провела час під час фотосесії з розкішними машинами і навіть засвітилася в компанії відомого ресторатора, пише Рoliteka.net.
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Так, артистка представила серію фото зі спеціальною фотосесії, на якій з'явилася в декількох образів, не забувши при цьому блиснути ідеальним макіяжем і вбранням шкіри та латексу. Особливо виділяються стильні плащі з широкими ременями.
«Скільки всього я встигла зробити до карантину - сама радію!!! Наприклад, зустрілися з ресторатором @alexey_vasilchuk_official - поговорили про наших улюблених машинах #приветMercedes і задавали один одному цікаві запитання», - написала Брежнєва.
Шанувальники тут же відреагували:
«Віра, Ви як завжди прекрасно виглядаєте у всіх образах 🌹🔥», «вау богиня сношыбательна красуня віра милашка ніжна», «Передостання просто ваууу 😉😘», «Класна авто, купила б собі таку, але припаркувати її у нас проблема буде, тому тільки серія А 🤗», «Боже! Туфлі😍😍😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥🔥🔥».
Раніше, Віра Брежнєва здивувала шанувальників відвертими знімками. На деяких з них вони постала без нижньої білизни, з накинутою на плечі джинсового курткою. Зірка безцеремонно блиснула плічками, зухвало дивлячись прямо в об'єктив.
На іншому фото Брежнєва позувала, розкинувшись у спокусливій позі в короткому топі і широких штанях з легкої тканини. Співачка похвалилася плоским животиком і пограла на камеру всім своїм жіночим шармом.
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