Знаменита українська співачка Віра Брежнєва розповіла про те, як жила до настання карантину

В цей раз співачка показала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, як провела час під час фотосесії з розкішними машинами і навіть засвітилася в компанії відомого ресторатора, пише Рoliteka.net.

Так, артистка представила серію фото зі спеціальною фотосесії, на якій з'явилася в декількох образів, не забувши при цьому блиснути ідеальним макіяжем і вбранням шкіри та латексу. Особливо виділяються стильні плащі з широкими ременями.

«Скільки всього я встигла зробити до карантину - сама радію!!! Наприклад, зустрілися з ресторатором @alexey_vasilchuk_official - поговорили про наших улюблених машинах #приветMercedes і задавали один одному цікаві запитання», - написала Брежнєва.

Шанувальники тут же відреагували:

«Віра, Ви як завжди прекрасно виглядаєте у всіх образах 🌹🔥», «вау богиня сношыбательна красуня віра милашка ніжна», «Передостання просто ваууу 😉😘», «Класна авто, купила б собі таку, але припаркувати її у нас проблема буде, тому тільки серія А 🤗», «Боже! Туфлі😍😍😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥🔥🔥».

Раніше, Віра Брежнєва здивувала шанувальників відвертими знімками. На деяких з них вони постала без нижньої білизни, з накинутою на плечі джинсового курткою. Зірка безцеремонно блиснула плічками, зухвало дивлячись прямо в об'єктив.

На іншому фото Брежнєва позувала, розкинувшись у спокусливій позі в короткому топі і широких штанях з легкої тканини. Співачка похвалилася плоским животиком і пограла на камеру всім своїм жіночим шармом.

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