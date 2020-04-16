Крістіна Орбакайте, дочка Алли Пугачової, показала свого батька і колишнього чоловіка примадонни Міколаса Орбакаса в Instagram

На фото можна побачити чоловіка похилого віку, який позував в сорочці, піджаку, джинси з ременем, а також окулярах. На тлі видно квітуча вишня, швидше за все. На тлі можна побачити газон і інших людей, які влаштовували пікніки. Швидше за все, кадр архівний. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

На ще одному фото Крістіна, швидше за все, показала Пугачову і Орбакаса в молодому віці. Пара стояла біля дерева і Міколас обіймав Аллу за плече.

Зазначимо, що у Алли був день народження напередодні і як можна зрозуміти, вони обоє батьків овни.

"З Днем Народження, татусю! Будь здоровий, сьогодні це найголовніше. Ми тебе дуже любимо", - написала Крістіна.

Фанати поставили майже 110 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Ого! Христина! У Ваших батьків день народження один за іншим йде виявляється?!!", "Вітаємо тата, треба ж день народження один за одним, з Аллою Борисівною!", "Здоров'я Христина вашому татові у вас хороші батьки і ви дуже Вас люблю вашу творчість всіх вам благ", "Батьки - овни?!".

Повідомлялося, що скандальна російська балерина Анастасія Волочкова поділилася спільним знімком зі співачкою Аллою Пугачовою.

На фото примадонна сидить у довгій білій спідниці, мереживний чорній блузі. На голові у Пугачової красувався перуку, завдяки якому її зачіска стала дуже пишною. Видно, що знімок не отфотошоплен, тому зірки виглядають так, як є.

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