Дворазова чемпіонка світу з бальних танців Олена Шоптенко поділилася з шанувальниками зворушливим домашнім відео

Знаменитий тренер і танцівниця не раз дивувала публіку своєю майстерністю, як на сцені, так і вдома. Зірка встигає приймати участь в безлічі проектів, приходити у форму після року перерви і виховувати свого красеня-сина. Цього разу зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram невеликий ролик з танцями - малюк вже танцює з мамою, передає Politeka.net

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Я долго думала что же мы будем танцевать завтра на онлайн уроке. И вспомнила одну историю! Когда мне было лет 14 и я попала на самый престижный конкурс по бальным танцам - Блекпул, тренер рассказал мне, что в Англии есть закон, который обязывал женщин уметь танцевать вальс. Представляете? Женщины должны были уметь танцевать на законодательном уровне ☝️😊 Это же так серьезно! 😳 С тех пор прошло много лет, в Гугле подтверждение существования этого закона я так и не нашла 😁 но вальс танцевать все же научилась ☺️ Теперь предлагаю и вам научиться 😊 Ведь вальс считается королем танцев, и неплохо было бы уметь его танцевать! Поверьте, большая вероятность, что именно этот танец вам в жизни пригодится. Ну, а если вы уже танцевали вальс на последнем звонке или выпускном, то, уверена, вам будет приятно его вспомнить 😍 Как всегда, завтра в 11:30 жду вас на уроке танца в прямом эфире ❤️ Надеваем длинные платья или юбки, чтоб все было по-королевски 💃🏼👸

A post shared by ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko) on

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Так, Олена представила милий пост, в якому станцювала з дитиною в домашньому вигляді. Як виявилося, танцівниця вже багато років любить і поважає класичний танець вальс, вважаючи, що кожна дівчина повинна вміти танцювати його, так як він ніколи не вийде з моди: 

«Я довго думала що ж ми завтра будемо танцювати на онлайн уроці. І згадала одну історію!

Коли мені було 14 років і я потрапила на найпрестижніший конкурс з бальних танців - Блекпул, тренер розповів мені, що в Англії є закон, який зобов'язував жінок вміти танцювати вальс.

Уявляєте? Жінки повинні були вміти танцювати на законодавчому рівні ☝️😊 Це ж так серйозно! 😳

З тих пір пройшло багато років, в Гуглі підтвердження існування цього закону я так і не знайшла 😁 але вальс танцювати все ж навчилася ☺️ Тепер пропоную і вам навчитися 😊 Адже вальс вважається королем танців, і непогано було б вміти його танцювати!

Повірте, велика ймовірність, що саме цей танець вам у житті знадобиться. Ну, а якщо ви вже танцювали вальс на останньому дзвінку або випускному, то, впевнена, вам буде приємно згадати 😍», - розповіла Олена.

До цього Олена показала, як позує в комбінезоні з глибоким вирізом. Олена дивиться в кадр, а її волосся розвиваються. Незважаючи на те, що практично усе тіло дівчини закрита одягом, від фото так і віє жіночою енергією, від нього неможливо відірвати очей.

«Сьогодні вже четвер, а це значить, що завтра у нас з вами традиційний онлайн танцювальний урок. На численні прохання будемо розбирати зухвалий танець ча-ча. У цього танцю, до речі, багато спільного з румбой, яку ми з вами танцювали минулої п'ятниці», - написала Шоптенко, яка під час карантину вчить шанувальників танцювати онлайн.

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