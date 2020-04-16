Дворазова чемпіонка світу з бальних танців Олена Шоптенко поділилася з шанувальниками зворушливим домашнім відео

Так, Олена представила милий пост, в якому станцювала з дитиною в домашньому вигляді. Як виявилося, танцівниця вже багато років любить і поважає класичний танець вальс, вважаючи, що кожна дівчина повинна вміти танцювати його, так як він ніколи не вийде з моди:

«Я довго думала що ж ми завтра будемо танцювати на онлайн уроці. І згадала одну історію!

Коли мені було 14 років і я потрапила на найпрестижніший конкурс з бальних танців - Блекпул, тренер розповів мені, що в Англії є закон, який зобов'язував жінок вміти танцювати вальс.

Уявляєте? Жінки повинні були вміти танцювати на законодавчому рівні ☝️😊 Це ж так серйозно! 😳

З тих пір пройшло багато років, в Гуглі підтвердження існування цього закону я так і не знайшла 😁 але вальс танцювати все ж навчилася ☺️ Тепер пропоную і вам навчитися 😊 Адже вальс вважається королем танців, і непогано було б вміти його танцювати!

Повірте, велика ймовірність, що саме цей танець вам у житті знадобиться. Ну, а якщо ви вже танцювали вальс на останньому дзвінку або випускному, то, впевнена, вам буде приємно згадати 😍», - розповіла Олена.