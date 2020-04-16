Дворазова чемпіонка світу з бальних танців Олена Шоптенко поділилася з шанувальниками зворушливим домашнім відео
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«Я довго думала що ж ми завтра будемо танцювати на онлайн уроці. І згадала одну історію!
Коли мені було 14 років і я потрапила на найпрестижніший конкурс з бальних танців - Блекпул, тренер розповів мені, що в Англії є закон, який зобов'язував жінок вміти танцювати вальс.
Уявляєте? Жінки повинні були вміти танцювати на законодавчому рівні ☝️😊 Це ж так серйозно! 😳
З тих пір пройшло багато років, в Гуглі підтвердження існування цього закону я так і не знайшла 😁 але вальс танцювати все ж навчилася ☺️ Тепер пропоную і вам навчитися 😊 Адже вальс вважається королем танців, і непогано було б вміти його танцювати!
Повірте, велика ймовірність, що саме цей танець вам у житті знадобиться. Ну, а якщо ви вже танцювали вальс на останньому дзвінку або випускному, то, впевнена, вам буде приємно згадати 😍», - розповіла Олена.
До цього Олена показала, як позує в комбінезоні з глибоким вирізом. Олена дивиться в кадр, а її волосся розвиваються. Незважаючи на те, що практично усе тіло дівчини закрита одягом, від фото так і віє жіночою енергією, від нього неможливо відірвати очей.
«Сьогодні вже четвер, а це значить, що завтра у нас з вами традиційний онлайн танцювальний урок. На численні прохання будемо розбирати зухвалий танець ча-ча. У цього танцю, до речі, багато спільного з румбой, яку ми з вами танцювали минулої п'ятниці», - написала Шоптенко, яка під час карантину вчить шанувальників танцювати онлайн.
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