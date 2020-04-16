Двукратная чемпионка мира по бальным танцам Алена Шоптенко поделилась с поклонниками трогательным домашним видео

Так, Алена представила милый пост, в котором станцевала с ребенком в домашнем виде. Как оказалось, танцовщица уже много лет любит и уважает классический танец вальс, полагая, что каждая девушка должна уметь танцевать его, так как он никогда не выйдет из моды:

«Я долго думала что же мы будем танцевать завтра на онлайн уроке. И вспомнила одну историю!

Когда мне было лет 14 и я попала на самый престижный конкурс по бальным танцам - Блекпул, тренер рассказал мне, что в Англии есть закон, который обязывал женщин уметь танцевать вальс.

Представляете? Женщины должны были уметь танцевать на законодательном уровне ☝️😊 Это же так серьезно! 😳

С тех пор прошло много лет, в Гугле подтверждение существования этого закона я так и не нашла 😁 но вальс танцевать все же научилась ☺️ Теперь предлагаю и вам научиться 😊 Ведь вальс считается королем танцев, и неплохо было бы уметь его танцевать!

Поверьте, большая вероятность, что именно этот танец вам в жизни пригодится. Ну, а если вы уже танцевали вальс на последнем звонке или выпускном, то, уверена, вам будет приятно его вспомнить 😍», - рассказала Алена.