Я долго думала что же мы будем танцевать завтра на онлайн уроке. И вспомнила одну историю! Когда мне было лет 14 и я попала на самый престижный конкурс по бальным танцам - Блекпул, тренер рассказал мне, что в Англии есть закон, который обязывал женщин уметь танцевать вальс. Представляете? Женщины должны были уметь танцевать на законодательном уровне ☝️😊 Это же так серьезно! 😳 С тех пор прошло много лет, в Гугле подтверждение существования этого закона я так и не нашла 😁 но вальс танцевать все же научилась ☺️ Теперь предлагаю и вам научиться 😊 Ведь вальс считается королем танцев, и неплохо было бы уметь его танцевать! Поверьте, большая вероятность, что именно этот танец вам в жизни пригодится. Ну, а если вы уже танцевали вальс на последнем звонке или выпускном, то, уверена, вам будет приятно его вспомнить 😍 Как всегда, завтра в 11:30 жду вас на уроке танца в прямом эфире ❤️ Надеваем длинные платья или юбки, чтоб все было по-королевски 💃🏼👸