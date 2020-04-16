Двукратная чемпионка мира по бальным танцам Алена Шоптенко поделилась с поклонниками трогательным домашним видео

Знаменитый тренер и танцовщица не раз удивляла публику своим мастерством, как на сцене, так и дома. Звезда успевает принимать участие во множестве проектов, приходить в форму после года перерыва и воспитывать своего красавца-сына. В этот раз звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм небольшой ролик с танцами - малыш уже танцует с мамой, передает Politeka.net

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Я долго думала что же мы будем танцевать завтра на онлайн уроке. И вспомнила одну историю! Когда мне было лет 14 и я попала на самый престижный конкурс по бальным танцам - Блекпул, тренер рассказал мне, что в Англии есть закон, который обязывал женщин уметь танцевать вальс. Представляете? Женщины должны были уметь танцевать на законодательном уровне ☝️😊 Это же так серьезно! 😳 С тех пор прошло много лет, в Гугле подтверждение существования этого закона я так и не нашла 😁 но вальс танцевать все же научилась ☺️ Теперь предлагаю и вам научиться 😊 Ведь вальс считается королем танцев, и неплохо было бы уметь его танцевать! Поверьте, большая вероятность, что именно этот танец вам в жизни пригодится. Ну, а если вы уже танцевали вальс на последнем звонке или выпускном, то, уверена, вам будет приятно его вспомнить 😍 Как всегда, завтра в 11:30 жду вас на уроке танца в прямом эфире ❤️ Надеваем длинные платья или юбки, чтоб все было по-королевски 💃🏼👸

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Так, Алена представила милый пост, в котором станцевала с ребенком в домашнем виде. Как оказалось, танцовщица уже много лет любит и уважает классический танец вальс, полагая, что каждая девушка должна уметь танцевать его, так как он никогда не выйдет из моды: 

«Я долго думала что же мы будем танцевать завтра на онлайн уроке. И вспомнила одну историю!

Когда мне было лет 14 и я попала на самый престижный конкурс по бальным танцам - Блекпул, тренер рассказал мне, что в Англии есть закон, который обязывал женщин уметь танцевать вальс.

Представляете? Женщины должны были уметь танцевать на законодательном уровне ☝️😊 Это же так серьезно! 😳

С тех пор прошло много лет, в Гугле подтверждение существования этого закона я так и не нашла 😁 но вальс танцевать все же научилась ☺️ Теперь предлагаю и вам научиться 😊 Ведь вальс считается королем танцев, и неплохо было бы уметь его танцевать!

Поверьте, большая вероятность, что именно этот танец вам в жизни пригодится. Ну, а если вы уже танцевали вальс на последнем звонке или выпускном, то, уверена, вам будет приятно его вспомнить 😍», - рассказала Алена.

До этого Алена показала, как позирует в комбинезоне с глубоким вырезом. Алена смотрит в кадр, а ее волосы развиваются. Несмотря на то, что практически все тело девушки закрыто одеждой, от фото так и веет женской энергией, от него невозможно оторвать глаз.

«Сегодня уже четверг, а это значит, что завтра у нас с вами традиционный онлайн танцевальный урок. По многочисленным просьбам будем разбирать дерзкий танец ча-ча. У этого танца, кстати, много общего с румбой, которую мы с вами танцевали в прошлую пятницу», - написала Шоптенко, которая во время карантина учит поклонников танцевать онлайн.

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