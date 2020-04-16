Двукратная чемпионка мира по бальным танцам Алена Шоптенко поделилась с поклонниками трогательным домашним видео
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«Я долго думала что же мы будем танцевать завтра на онлайн уроке. И вспомнила одну историю!
Когда мне было лет 14 и я попала на самый престижный конкурс по бальным танцам - Блекпул, тренер рассказал мне, что в Англии есть закон, который обязывал женщин уметь танцевать вальс.
Представляете? Женщины должны были уметь танцевать на законодательном уровне ☝️😊 Это же так серьезно! 😳
С тех пор прошло много лет, в Гугле подтверждение существования этого закона я так и не нашла 😁 но вальс танцевать все же научилась ☺️ Теперь предлагаю и вам научиться 😊 Ведь вальс считается королем танцев, и неплохо было бы уметь его танцевать!
Поверьте, большая вероятность, что именно этот танец вам в жизни пригодится. Ну, а если вы уже танцевали вальс на последнем звонке или выпускном, то, уверена, вам будет приятно его вспомнить 😍», - рассказала Алена.
До этого Алена показала, как позирует в комбинезоне с глубоким вырезом. Алена смотрит в кадр, а ее волосы развиваются. Несмотря на то, что практически все тело девушки закрыто одеждой, от фото так и веет женской энергией, от него невозможно оторвать глаз.
«Сегодня уже четверг, а это значит, что завтра у нас с вами традиционный онлайн танцевальный урок. По многочисленным просьбам будем разбирать дерзкий танец ча-ча. У этого танца, кстати, много общего с румбой, которую мы с вами танцевали в прошлую пятницу», - написала Шоптенко, которая во время карантина учит поклонников танцевать онлайн.
Напомним, что Алена Шоптенко из "Танців з зірками" посветила достоинствами в пикантной позе
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