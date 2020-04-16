Українська балерина Катерина Кухар здивувала шанувальників пікантним знімком, який зробила в Чистий четвер

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Чистий Четвер-це не тільки про підготовку до найсвітлішого свята і банних процедурах....В це свято потрібно ще й" вимити " свої думки: не думати про погане, не лаятися і не ображатися.. ☝🏻Тому, краще цей день провести тільки з позитивними думками та гарним настроєм...», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Кухар позує на камеру в одному халаті, демонструючи всіх ідеальне тіло.

«Вогонь», «дуже красива», «взагалі бомба», - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося раніше, балерина Катерина Кухар, яка була суддею на проекті «Танці з зірками», порадувала шанувальників знімком в ідеальному сукню.

«Якщо хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани...» - коротко говориться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на знімку Кухар позує в сукні «в підлогу» і з елегантним вирізом. Вбрання підкреслює фігуру зірки, на що звернули увагу і її прихильники.

«Це космос», «Це не сукня, а естетичної оргазм», «ви дуже гарна», «Вау! Дуже красива 😍😍😍❤️», «Шедевральний вбрання! 👏😊», «Чудова, сама елегантність», «Незвичайна жінка», «Сама ніжність», - пишуть вони.

Нагадаємо, що Катерина Кухар показала свої переваги в одних пір'ї, Остапчук не стримався: "Просто бомба".

А ще Politeka писала, що Кухар з "Танців з зірками" засвітила зайве в прозорій сукні: "Запальна".

Також Politeka повідомляла, що Катерина Кухар оголила плечі: "Ого, які великі".